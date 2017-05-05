东部经济走廊“海、陆、空”互联交通网初见雏形

泰国中华日报5月5日报道 东部经济走廊（EEC）作为泰国未来经济驱动引擎的地位得到进一步增强，泰国东部经济走廊管理委员会议讨论后决定打造一个围绕东部经济走廊为中心可扩展性的海陆空交通互联网络。这也预示着EEC海陆空互联交通网雏形初现。

泰国工业部部长邬达玛在主持泰国东部经济走廊管理委员会会议后释出了上述信息。他说，东部经济走廊将是泰国未来经济增长的驱动引擎，为此会议讨论后确定了围绕东部经济走廊建立一个覆盖港口、机场、铁路和高速公路互联贯通的海陆空交通网络。

他说，铁路和高速公路在EEC交通网络互联方面将占据重要的作用，为此，责令泰国国家铁路局、泰国港务局以及泰国国家运输和交通政策和规划办公室展开联合行动，让复线铁路把林查班、梭桃邑和玛达浦3大港连接起来形成一个铁路港口互联的交通网络。

此外，会议还通过了加快东部经济走廊（EEC）电力保障工作推进总体规划的决议。就目前评估的情况看，EEC发展电力需要将会在5年后出现紧张。预计到2036年该区域需要额外增加的电力大约在400MW。因此必须提前制定应对方案。

泰国旅游和体育部部长郭甘透露称，已责成蓬帕努次长研究旅游投资项目在东部经济走廊内落地的事宜，并作为今后投资招商路演向投资者推介。