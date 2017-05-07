开泰研：20万铢是让泰国消费者接受电动车的理想上限差价

泰国中华日报综合报道 目前泰国消费者对电动汽车的认知度日益提升，尤其是在政府发布电动汽车支持计划后。开泰研究中心就消费者对电动汽车的购买行为和兴趣进行了问卷调查，以反映当前市场的需求走势。调查结果显示，插电式混合动力汽车(Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV)可望成为消费者最感兴趣的车型，尤其是在其售价比相近车型的价格高出不超过200,000泰铢的情况下。

不过，上述结果是当前消费者对电动汽车的认识有限的条件下的看法，未来或有变化，取决于制造厂向消费者推出的汽车功能和性能信息，以及是否让消费者感到物有所值。消费者可能因插电式混合动力汽车是新事物而感兴趣，另外还有两种补充动力的方式可供选择，使此类汽车比只能用电池动力的汽车更便利于使用。若插电式混合动力汽车不断改进发展，尤其是在基础设施系统方面，消费者对所感兴趣车型的看法可能在未来发生变化。

调查结果显示，计划于2017年内购买汽车的受访者占全部调查对象的29.3%，其中三分之一表示有意购买电动汽车，但必须考虑制造商的市场营销活动。在有意购买电动汽车的受访者中，74%对插电式混合动力汽车最感兴趣，其次依次为纯电动汽车（Battery Electric Vehicle: BEV）及混合动力汽车（Hybrid Vehicle）。

此外，上述受访者在购买电动汽车时愿意额外支付的费用主要取决于其收入水平、欲购买的汽车类型以及消费者对政府降低消费税率的看法。计划于2017年购买汽车并考虑购买电动汽车的76%受访者认为此类汽车与相近车型的售价差额不应超过200,000泰铢。

为响应调查结果所显示的当前消费者需求，厂商可对电动汽车实施市场营销战略，突出可长期节约能源费用、价位与一般车型相比不算太高、驾驶性能以及环境友好等特点。不过，消费者仍有或降低消费者对电动汽车的购买需求的重要担忧因素，即是充电站数量的就绪情况、每次充电时间、维修维护、电动汽车售价以及电池价格昂贵，政府和民间部门必须协作予以解决。

至于预期能与电动汽车同时拓展市场的相关产业，开泰研究中心认为充电站将是主要行业，因是未来电动汽车市场成长所必需的重要基础设施，还有便携式充电器，以在电力耗尽且无充电站时可方便地进行充电。另外，在充电站内为等候充电的汽车用户提供不需要太长时间的休闲和娱乐活动和服务，亦是具良好增长趋势的行业。