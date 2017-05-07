泰国中华日报5月7日报道 彩票收入正成为泰国财政可观的收入来源，截止今年前7个月彩票局在内的国资企业和部门上缴财政收入总计达到了963.04亿泰铢，较超预期目标高出了83.49亿泰铢。

泰国国资政策委员会办公室副主任昌威7日释出的国资企业上缴财政收入数据报告显示，截止今年前7个月上缴财政收入超预期的部门分别有，国道厅、国家彩票局、烟草局、地方电力局以及储蓄银行。而低于预期目标的部门则有，地方供水局、泰国机场集团公司以及泰国进出口银行。

他说，国资企业和部门4月份上缴财政的收入合计265.15亿泰铢，较预期202.62亿泰铢目标高出了60多亿泰铢。至此，今年前7个月国资企业和部门上缴收入总计达到了963.04亿泰铢，较预期目标高出了83.49亿泰铢。

就目前统计得出的数据看，相信国资企业和部门全年上缴收入目标将至少达到预期，且有超预期目标的可能。比如，4月份彩票局实际上缴收入131.18亿泰铢，而目标上缴收入为110亿泰铢。泰国机场集团公司目标上缴收入70亿泰铢，实际上缴收入则为68.30亿泰铢。

至于国资企业和部门预算支出方面，截止今年预算年前6个月国资企业和部门实际提取的预算支出共计635亿泰铢，比781亿泰铢预期目标低了近20%。而国资企业和部门今年获得的投资预算拨备总额约为3420亿泰铢，截止目前实际支出的预算总额估计在81%。

他说，截止目前按照2017年财年申请预算拨备的国资企业和部门共计34家，累计年度支出预算的提取总额约为87%。而投资预算支出方面，按照年度预算拨备的国资企业和部门共有11家，累计拨款支出占比75%。

与此同时，还需要对两家国企企业采取严密监视的措施，分别是，1、泰国铁路局，按照年度预算支取计划到3月底需要累计完成预算支出174亿泰铢，而实际支出预算金额仅有118亿泰铢，比目标额至少少了50亿泰铢。2、泰国航空公司，截止3月底预算支出仍未达到预期目标额。新机交付延迟导致其预算支出未能达到预期。

鉴于国资企业和部门年度财政预算支取出现的延迟问题，将决定缩减45家国资企业和部门今年年度预算额度至少220亿泰铢，从原先的3640亿泰铢投资预算缩减至3420亿泰铢。