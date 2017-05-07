泰国商业部长：有机食品还有很大成长空间

泰国中华日报5月7日报道 泰国商业部部长认为，该国在有机食品产品发展方面还有很大的成长空间，为此还将今年该产业增长目标定为增10%。与此同时还责令地方商业主管部门加快地方在有机产品项目计划推进速度。

泰国商业部部长阿披拉迪女士就加快泰国有机食品产业发展提出了新的指示和要求，认为地方商业部官员必须加快各地有机食品项目计划的推进速度，在不断加大地方有机食品产业发展的同时，还要不断提升农民对有机农业种植的认识和知识积累，从而提升他们的现代化农民的素质和专业技能，进而培养他们的国际竞争力。

她说，泰国是一个以农业为主的国家，因此在有机食品产业方面具有非常大的成长空间。目前全国有30多府已经在当地开展了形式多样的有机农业相关的项目计划。根据官方统计的信息显示，泰国有机食品产业主要集中在东北部、北部和中部，为去年泰国在有机食品产业总产值约为40亿泰铢，其中出口部分就占到了60%，约合24亿泰铢。因此，泰国应该把握机会大力发展有机食品出口产业，预计今年泰国有机食品总产值料增10%。

泰国目前主要的有机食品分别有，泰国米、蔬菜和水果等。她说，商业部将启动有机农业知识培训计划向新农民传授当前先进的有机农业种植和相关知识。如果想要推动一个成功的有机农业项目，除了技术和知识外，还需要一定的宣传营销，比如为产品和项目计划书写一个有趣的故事。从而增加该项目产品的附加值。