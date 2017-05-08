马克龙当选法国总统舒缓了投资者紧张情绪

泰国中华日报5月8日报道 马克龙当选法国新一届总统能够舒缓投资者紧张情绪，而今后欧盟的强大也将为全球经济带来提振。

泰国副总理颂奇就法国总统选举初选结果为马克龙当选新一届总统发表看法认为，马克龙当选新一届的法国总统符合了市场的预期，很大程度上也缓解了投资者的紧张情绪。如果欧盟能在今后的一段时期内重整强大的欧盟共同体，除了能够推动欧盟成员国经济的发展外，还能为全球经济复苏带来积极的提振。

对于泰国经济来说，他认为，必须坚决贯彻执行内需经济驱动的经济政策，而不是过度依赖外部的帮助。因为当今全球经济格局是亚洲将成为全球经济增长的新引擎，因此必须把握这个发展时机加快国内基础设施建设，搭建更能吸引新产业投资的营商环境。

泰国必须加大在国内基础设施方面的投资力度和速度，特别是交通为主的基础建设项目，在不断提升泰国竞争力的同时，也为迎接全球经济未来发展奠定基础。

据商业部统计的信息显示，法国在全球经济中的作用和影响不容小视，据悉目前其是全球第六大经济强国，同时也是欧盟第三经济大国，仅次于德国和英国。预计今年法国经济料增1.4%，去年泰向法出口总值约为15亿5340万美元，同比下滑3.02%，而截止今年前3个月泰向法出口总值约为3亿8910万美元，同比减少6.54%。

泰国向法国出口的商品主要是，空调及配件、镜头、橡胶及制品、电脑及配件和设备等。