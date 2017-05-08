泰国政府香港招商路演获当地投资者支持，百个投资项目料进驻EEC

泰国中华日报5月8日报道 泰国政府香港招商路演获当地投资者支持，泰方在邀请港府在泰设立地区办事处外，还得到将携100多个项目入驻泰国东部经济走廊项目（EEC）的承诺。

泰国副总理颂奇率领的政商一行赴香港招商路演获当地投资者支持。泰方竭力邀请香港贸发局在泰设立区域办事处的同时，还决定由泰国东部经济走廊发展管理委员会与该局签署MOU谅解备忘录。双方决定继续推动经贸和投资方面更广阔的合作交流。

颂奇在“泰-港新战略”特别讲话中指出，推动EEC项目旨在打通连接中中国的海陆空通道，铁路方面将新建曼谷至呵叻以及曼谷至罗勇高铁，机场方面则将加快坞达抛国际机场改建扩建计划，港口则有廉查班国际码头。另外泰国政府还在EEC内推动了泰国数字园区项目建设。

他说，香港企业在捷运地产开发方面具有非常丰富的经验，同时在发展和扶持中小企业发展方面也拥有很多成功的经验。因此泰国政府非常欢迎香港投资者的投资，特别是在EEC内的投资。据悉香港每年从泰国进口的商品总值约为4000亿泰铢。

香港贸发局主席罗康瑞先生说，之前就曾组织了一个60人的商务投资考察团去泰国进行商务考察。相信随着中国政府发起的“一带一路”发展思路将能为泰港未来的合作提供新的思路。他说，正计划携100多个项目进入EEC进行投资。据悉目前香港商家和投资者申请的BOI促投申请金额已经超过140亿泰铢。

泰国工业部部长邬达玛还就东部经济走廊内的10大优先发展产业向香港贸发局官员和与会企业家和投资者进行了阐述和说明。泰国政府也将和香港贸发局一道共同就中小企业发展展开深入合作交流。