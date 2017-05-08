官方难阻商家变相涨价，承认对减量缩尺寸行为“无能为力”

泰国中华日报5月8日报道 商业部难阻商家变相涨价行为承认对此是“无能为力”。尽管当局一再敦促制造商响应官方稳定价格号召，但商家却还是通过减少净重或是包装大小的方式来实现成本控制。

泰国商业部消息来源称，据悉制造商正采取各种变相的方式来实现成本控制，从而间接实现其涨价的目的，比如缩减产品包装大小或者维持包装大小不变而减少内部产品净重量。

而这就是商家对官方请愿所能给予的温和回应，在当前经济总体表现不振，国内消费低迷之际，企业为了缓解成本上涨压力再不上调售价的情况下唯一且是最有效的办法就是“减量不加价”。

商家这种减量不加价的方法不仅没有起到降低消费者生活成本支出的目的，反而增加了消费者重复购买的次数和频率。因为净重量发生了改变，原来可用一周的，现在可能只能用到半周多一点。

尽管官方一再出面澄清说“大众消费品成本价格并未发生根本性的影响，因此无法构成上调价格原因。”，同时还列举了205类受政府监管的大众消费者价格走势，说没有发现上述商品价格上调的报告。

根据对零售商店售卖的大众日用品价格调查后发现，像洗衣液等产品就出现了净重量减少的情况，以应对成本上涨的压力，原先800ML一袋的洗衣液售价79泰铢，而目前净重量则仅有750ML，价格认为79泰铢。