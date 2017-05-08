泰国大学正面临来自低出生率挑战

泰国中华日报5月8日报道 泰国私立大学的招生竞争压力近年来呈现出越来越激烈的趋势，除了需要应对同国内公立大学以及同行争抢生源而导致的入学申请率下滑压力外，还需要应对该国持续多年低出生率的挑战。面对越来越难做的大学“生意”，各大院校积极通过新开设专业、提供奖学金和扩大国际生源等方式来应对危机。

泰国私立大学在过去的4-5年间不同程度的遭遇了生源下降问题的影响，在生源总量优先的今天想要吸引更多的新大学生入读并非易事。因为除了需要应对同类大学竞争外，公立大学也开始加入了新生源市场的竞争。特别是对那些那些优质生源竞争。

作为私立大学，除了能够提供优质的教师团队外，还必须向申请入读的学生提供比其他院校更加优惠的入读措施。只有这样才能更有机会吸引他们就读该校。当前泰国高校招生市场似乎进入了抢人时代，不再是大学选学生，而是学生选大学。

泰国商会大学家族企业管理中心主任兼继续教育学院院长Ekachai博士承认，目前泰国私立大学招生压力大，新生入学率下降。但该校已经制定应对方案解决生源下滑的问题，比如，继续教育学院将新开设两个专业。向学生提供免费奖学金，比如商人头脑奖学金、中小企业子女奖学金、好学生奖学金以及特殊技能奖学金等。

此外，泰国多年的低出生率也让大学寻找新的生源市场带来了挑战。可谓是泰国大学生意越来越难做，特别是随着经营成本的不断增加，优质生源稀缺也让大学难以透过优质生源来提升学校声誉。

当然，还有国际生源也是各大私立大学积极争抢的目标。而目前泰国已经成为了中国国际留学生主要的海外求学目的地之一，除了拥有比肩欧美的师资力量外，这里的资费和留学环境还是具有一定的优势。