2017年新学期泰国家庭教育支出总额同比增4%

泰国中华日报5月10日报道 开泰研究中心发布2017年新学年教育支出流动性报告称，预计超270亿泰铢，同比增4%。其中学费支出129亿泰铢。

开泰研究中心10日释出的2017年新学年全国教育支出流动性报告称，今年家长围绕教育支出的总费用将达到270亿泰铢，比去年同比高出4%。其中子女学费部分总支出129亿泰铢，学费以外新增支出包括了，补课费45亿泰铢，校内活动支出42亿泰铢以及其他各种杂费合计54亿泰铢。

新学期的各种杂费就包括了，购买校服、课本、学习用品、课后补习班、特殊技能学习支出等。尽管子女教育费用支出越来越大，但为了他们能有个美好的未来，家长即便要“砸锅卖铁”借贷也会满足子女和同学接受同等教育的机会。

而针对曼谷及其周边有适龄上学子女家庭家长行为调研结果发现，大多数受访家庭表示学费支出不影响家庭开支平衡。70%家长乐观认为经济正朝着好的方向发展，另外30%认为经济很差。

另外62%受访家长认为子女需要掌握其他特殊技能，比如、音乐、体育或者校内的特别活动等。而另外38%受访家长则担心家庭支出平衡面临压力，子女教育支出也更多选择价廉物美的商品，而避免购买价格昂贵的校内商品。

而子女教育支出来源，80%家长表示来自家庭储蓄，4%表示从亲友处借，还有部分表示从银行或其他渠道借贷。