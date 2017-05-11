泰小额贷款业务进展未达预期，官员称已启动全年推广计划

泰国中华日报5月11日报道 财经办主任指出，个人小额贷款受关注度高但转化率仍有待提升。由于公众和放贷者对个人小额贷款产品的认识还存在严重不足，导致规范民间借贷市场的工作面临巨大压力，但不管怎样将继续推进高利贷放贷者归顺工作。

泰国财经办主任吉萨达指出，个人小额贷款（PICO Finance）推出至今仍未得到公众的正确认识和广泛了解。为此，该办将会继续加大地方个人小额贷款产品的宣传和推广力度。

泰国政府为了规范民间借贷市场推出了小额贷款和个人小额贷款两种产品，其中小额贷款项目（Nano Finance）主要针对中小企业和小本经营者借贷需求服务，放贷额上限为10万泰铢；而个人小额贷款则主要是针对个体低收入者，放贷额上限为5万泰铢。两款贷款产品的年息上限均为36%。

他说，个人小额贷款是政府解决低收入群体和微型企业提供的额度较小的持续信贷服务产品之一，直接受到财经办的监管，具有额度较小、无担保和抵押的特征。更重要的是，他们都是合法登记注册的正规金融机构和组织提供服务，且服务仅限于注册地所在府辖区内，不得跨府开展业务。

这可以说是目前为止政府在解决贫困家庭系统外负债（高利贷）最行之有效的解决途径。虽然公众对于个人小额贷款的认知度还不是很高，但该办将会从以下5个方面加强培训和推广活动。5方面分别是，1、如何正确经营PICO Finance。2、经营必须遵守和知道的法律法规。3、如何评估客户财务风险。4、会计安排和合规交税。5、如何控制经营风险。