EEC监事会同意缩减PPP项目审批周期至10个月

泰国中华日报5月11日报道 EEC监事会同意舒缓政企合作投资项目（PPP）审批程序，预计原定需要20个月的项目审批将缩短至8-10个月。照此估计年内至少有2个大项目落地EEC。

泰国总理府事务部部长助理兼内阁发言人库萨透露，由工业部部长邬达玛主持召开的东部经济特区开发监督管理委员会会议（EEC）通过并决定舒缓政企合作投资项目（PPP）审批程序，将原定需要20个月的项目审批周期缩短至仅需8-10个月。

他说，该决议并非与之前通过的决议相抵触，原定的审批程序周期规定仍有效为20个月，新决议只是在原决议的基础上增加备注以此来加快部门对项目审核的进度从而加快整个项目进度。这将为各部门同时启动一个项目审核提供了新的指引，比如，EIA环评报告就可以和其他项目同步进行，而不是要执行逐个推进的常规审核步骤。

再比如说，有些不需要EIA环评报告的项目则可以直接跳过该审核而进入下一阶段的审核，比如，坞达抛机场扩建项目就可以在不需要得到EIA环评报告的情况下推进项目进程。而某些与居民区有关联的项目则正在进行EIA环评，比如曼谷至罗勇高速铁路项目以及廉查班国际码头3期项目。

他说，就目前各个项目审批进度看，今年内将至少有2个项目将破土动工，一个是在坞达抛机场内的民航机维修中心投资建设项目，泰航正在与空客公司就投资项目细则进行磋商。另一个就是廉查班国际码头3期项目。至于其他PPP项目估计将在明年内陆续落地。

为了加强投资者投资EEC的信心，政府极力推动在EEC内推动5大投资项目，分别是，1、坞达抛机场开发项目，总投资额2000亿泰铢。预计第一个5年内该机场年接待量将从目前的300万提升至1500万，并在未来15年内，将接待量增加到6000万人次。

2、曼谷至罗勇高速铁路项目，届时该铁路将实现廊曼-素万那普机场-坞达抛机场的3大商业机场高铁互联。预计投资额1580亿泰铢。3、廉查班国际码头项目，预计投资额880亿泰铢。4、连接3大机场的复线铁路项目，预计投资额643亿泰铢。5、EEC新城建设项目，预计投资额4000亿泰铢。