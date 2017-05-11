财长指责商银贷款政策存在偏袒“扶大欺小”

泰国中华日报5月11日报道 财长阿披萨指责商银在释放贷款操作上显得太过霸道，收紧放贷额度不说，还“扶大欺小”向小客户收取高达7-8%的贷款利息。国家经济急需流动性支持的情况下，商银应该承担起责任和义务，为资金周转深陷泥潭的客户提供支援。

泰国财长阿披萨在出席本月11-14日在IMPACT国际会展中心举行的2017年金博会上释出了上述讲话内容。他认为，银行等金融机构并未负责任的承担起了推动经济增长的义务，特别是在放贷政策操作上采取了一种自保的方式令人感到失望。

他说，在大家都希望银行能够为需要资金支持的中小企业、低收入者提供帮助时，商银不仅收紧了放贷，还在伤口上撒盐将贷款利率提高至7-8%。目的就是确保风险可控，减少贷款风险。而这样的措施仅针对风险较高的中小企业或是低收入者，而并非大客户或是偿还能力较好的客户。

他说，目前银行在对客户放贷方面采取了非常不公平的操作，大客户和中小企业客户贷款利率差额多大5-6%。如果银行等金融机构能够承担一部分风险，减少部分利益，帮助那些急需资金支持的中小企业和低收入者度过危机，相信国家经济将会很快复苏，企业财务状况也将得到改善。企业风险也就自然会降低。

他说，政府无法用政策命令向商银施压，要求降低面向小客户群体的贷款利率。但仍希望商银能够重新考虑当前的贷款政策，确保所有客户都能得到应有的资金支持。