银行将于17日联合发布旨在缩减家庭负债的减压措施

泰国中华日报5月11日报道 泰国央行行长维拉泰透露称，最迟本月17日银行业将释出旨在缩减家庭负债压力的整套方案，同时希望借此增强国民财务自律性。

泰国央行央行维拉泰11日透露称，央行将协同银行业最迟本月17日释出旨在帮助家庭减轻负债压力的整套减负方案。他说，这将是银行业内的一次统一减负行动方案。

泰国家庭负债状况正越来越变得恶化，除了增速非常迅速外，还呈现了多样性和超值的情况。央行和银行业一致认为，必须尽快建立国民良好的财务自律性。必须因过度消费支出而引发家庭负债压力增加。

与此同时，银行业内部本身也需要进行改革，特别是在客户风险评估和控制方面。他说，调查后发现，银行为了向客户推销和卖出金融理财产品，一度忽略了由此而产生的风险。甚至还有唆使客户超支消费的情况，最后导致客户财务状况有良好变为风险。因此各方必须寻求共同解决这类问题的办法和方案。

至于财长阿披萨指责商银银行在客户贷款方面采取了歧视性政策，向大客户提供的贷款利率甚至比小客户还低5-6%左右。行长说，这是银行业存在已久的问题，正视图寻找真正解决的方案。

维拉泰行长说，在缩小贫富差距方面央行也出台了一些有效的措施，比如，增加商业银行间的竞争，增强和不断开发用于企业的贷款产品。与此同时，商银由必须确保贷款风险在可控的范围内，保障银行财务安全。另外，还不断开发满足国民贷款需求的产品和方案。