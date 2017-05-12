官员指：打假举报奖励措施收效显著，已成功取缔85%假货

泰国中华日报5月12日报道 泰国知识产权局官员指出，打假举报奖励措施在消除国内产品侵权方面起到了非常好的辅助作用，截至目前有效取缔市场上85%左右涉嫌侵权的产品。

泰国知识产权局局长塔萨蓬在工作成果释出会上透露称，政府在打击和整顿国内产品侵权方面已经取得了不错的成绩，并将继续延续积极的整治工作以清除泰国所有的侵权产品。

他说，在与警察局、特别案件调查厅（简称，特安厅，DSI）等关联部门开展的联合行动后受到了非常好的效果，目前市面上85%涉嫌侵权的产品已经被成功取缔，像MBK大厦、沙缴府龙哥市场（Rong Kluea Market）等知名的知识产权产品侵权泛滥的地方都已经被严查。

但产品侵权行为的治理工作时并仅通过机场联合查处行动就能彻底清除，因此还将继续开展更深入的治理工作，真正从根本上解决这类问题。他说之前一度被列为产品侵权泛滥的红色区域的地方，现在已找不到售卖假货的商贩和门店。

曼谷市政府在打击产品侵权方面也作出了很多的努力和贡献。以往很多售卖假冒名牌产品和制品巷子和街道也已经被取缔或是整改了。但不管怎样，相信还有部分片区仍在售卖侵权产品，总之，该局将会继续采取打击整顿行动将产品侵权行为赶出泰国。

他说，在启动大家举报奖励措施后得到了市民和消费者广泛关注收效显著，截止目前已经向举报人提供了至少10万泰铢的重奖。该局提供的奖励办法是，售卖侵权产品人交付罚金的四分之一作为奖金奖于举报人。