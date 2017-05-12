清迈通过增开直飞航线确保接待量破千万

泰国中华日报5月12日报道 “增开国内外更多直航航线将是清迈旅游接下来的中心。”泰国国家旅游局清迈分局局长冰娜说，据悉目前清迈机场国内直飞航线18条，国际直飞航线21条。

泰国国家旅游局清迈分局局长冰娜指出，清迈旅游要想继续保持稳定增长就必须做出改变和调整，，除了增开更多的国内外直飞航线，还应该淡化清迈作为单一旅游目的地的旅游推广宣传。

她说，清迈机场现有直航方面，其中国内航线部分就有清迈直飞曼谷的廊曼和素万那普两个机场的航线，，目前由8家航空公司提供总计18条飞行航班。而国际航线部分，目前由24家航空公司提供21条飞行航班。而这其中通往中国主要一二线城市的直飞航班就有15条。预计今年还将新增直飞海南和直飞合肥的航线。

目前清迈机场已经开通直飞中国的的航线有上海、北京、广州、武汉、重庆、深圳等。而今年年内即将新开通的直飞航线分别是海南和合肥。届时清迈与中国主要城市直飞航线将基本实现贯通。去年清迈机场年接待量约为960万，而今年有望达到千万。

尽管入境游市场仍保持良好的增长势头，但国内游市场将面临较大的压力。一方面是政府扶持地方旅游的政策将从核心旅游热点城市向周边辐射，另一方面是国人在国内游选择上为了避免旅游人数高峰导致的交通拥挤，除了减少去热点区域旅游外，还更多的选择就近旅游线路。

而随着泰国旅游即将进入淡季，届时对清迈旅游的影响估计会更大。因此，在国内旅游推广方面，将淡化清迈作为旅游终点的策略而是配套的增加对其他区域旅游产品线路介绍。

清迈旅游的买点仍主要是一座拥有721年历时的古城，且正在申遗。之前之所以有那么多中国游客前来这里旅游也就是看中这里的古朴民风和历史。