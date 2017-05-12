泰国“免税店洗牌”最快年底前启动

泰国中华日报5月12日报道 泰国机场集团公司（AOT）执行长表示，素万那普机场内部商业租赁合同招标工作最快今年底前启动，届时商业铺面租赁合同竞标将借鉴普吉机场模式，分为免税店销售区租赁合同和取货点租赁合同，最大限度确保竞标公平公正。

AOT执行长尼迪乃说，泰国素万那普机场2期扩建工程按计划将于2019年内完工，届时将会产生新增大约2万平方米的商业铺面用地。如果加上该机场1期超过2万平方米的商业铺面用地，将会形成了一个总租赁面积接近4万平方米的商业租赁合同。

他说，如果各项工作按计划推进素万那普机场内商业铺面投标工作最快能在今年年底前启动，普吉机场内商业铺面租赁合同的竞标模式将会是优先考虑的方式。目前普吉机场内商业铺面租赁合同分为免税店租赁合同和取货店租赁合同。相信采取这种方式对于竞标者来说能达到最大的公平公正。

AOT和王权集团签署的素万那普机场1期商业铺面租赁合同也将于2020年到期。在此之前如果需要在素万那普机场租赁商业铺面则需要和王权集团方面商议，AOT无权过问和决定。

总之，素万那普机场商业铺面租赁竞标合同将会以充分考虑各方的需要，最大限度确保竞标公平公正，同时也让AOT能够获得最大的投资回报。