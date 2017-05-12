泰国中华日报5月12日报道 泰国设计行业也准备搭乘泰国4.0发展快车，加快解决当前设计师人才严重匮乏的问题为包装设计行业创新提供更多的人才储备是泰国设计行业4.0一项重要的内容之一。

泰国工业4.0总体发展目标让越来越多的企业把产品的创新目标放到了包装上，作为产品最直接的展示媒介外包装的设计的时尚创新性就显得越来越重要。泰国设计行业也已经准备搭乘泰国政府4.0发展快车，加快国内设计师人才培养计划。

泰国Chanapatana国际设计学院（CIDI）院长沙孔指出，该院希望发展成为东盟地区最知名的国际设计学院，除了能为泰国4.0发展目标培养设计人才外，还希望能为东盟国家输出设计人才。目前该院开设的两个设计专业分别是，1、时尚设计专业；2、室内和产品设计专业。

她说，该院计划在清迈开设分校以增加辐射周边地区的设计人才培养。选择清迈作为分校的原因主要是考虑到他的文化内涵的传承和保护上，那里适合开展释放创新的思维。

纵观泰国设计行业，高水平的设计人才匮乏问题突出，难以满足用人市场的需要。这可能与普通大学人才培养的机制有关，真正能够进入大学设计专业学习的人必须经过多层筛选。还有就是长达4年的学制也让人才输送出现了断痕。为此该院还与欧洲设计学院Istituto Europeo di Design合作进行师资人员交流，并共同开发了为期2-3年的短期设计人才培养课程计划。

据悉该校提供的2年短期课程全部学费仅为19万泰铢，截至目前累计培养了1000多位设计人员。他们分别进入了各个领域并为泰国4.0发展目标奉献力量。