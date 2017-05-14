泰国鸡油饭和嘎抛肉末盖饭成为日本家庭15大外国美食佳选

泰国中华日报5月14日报道 泰国鸡油饭和嘎抛肉末盖饭已经成为日本家庭聚餐最喜欢清点的外国食谱之一，官员希望借此加大泰国民间美食国际推广，让更多的日本人喜欢上它们。

泰国商业部部长阿披拉迪女士表示，泰国民间美食之一的鸡油饭和嘎抛肉末盖饭不仅成功打入日本家庭消费市场，还成为了日本家庭聚餐最喜欢清点的15种外国食谱之一。她说，希望继续加大泰国美食在日本市场的推广力度，让更多的家庭和消费者喜欢上它们。

鸡肉饭和嘎抛肉末盖饭可谓是泰国随处都可以买到的街边美食之一。相信所有到过泰国旅游的国际游客都曾品尝过它们。而现在它们已经成功跳出国门，并进入了海外家庭的热门餐桌食谱。嘎抛肉末盖饭是一道加入罗勒叶和辣椒混炒的一种泰国民间大众食谱。

阿披拉迪女士说，必须借此机会加大泰国民间美食在日本乃至国际市场的推广力度，让更多的人容易品尝到它们。同时希望泰国本土餐饮企业和厨师能够到日本开设餐饮店，拓广泰国菜在国际餐饮行业的影响力和知名度。更重要的是还能增加泰国食品出口，不管是食材，还是半熟全熟食品。

由日本JMA研究中心发布的2016年日本家庭美食食谱报告称，日本家庭最受欢迎的15种餐食中增加了外国美食元素，分别有韩国、美国、中国、葡萄牙、意大利以及泰国等国的美食。