IMF下调2017年泰国经济增长预期 表现不仅CLMV

泰国中华日报5月14日报道 IMF于近期发布的最新《世界经济展望报告》，下调了对泰国今年经济增长预期至增3%，得益于CLMV国家经济增长表现，IMF上调了亚太区国家总体增长率至增5.5%。

国际货币基金组织（IMF）于近期发布的最新《世界经济展望报告》（以下简称“报告”）中调整了对亚太区国家经济表现的预期，认为2017年和2018年亚太区国家经济总体增幅为5.5%和5.4%。而之前预估的2017年增幅为5.3%。但泰国经济表现却和亚太区国家经济总体表现背道而行，原预估增幅达到3.2%的泰国经济下调至了3.0%。

报告指出，新兴市场和发展中经济体增长预期加快被认为是今明两年全球经济增长的重要支撑。IMF强调政策不确定性可能导致本次针对全球经济的预测出现较大偏差。“鉴于美国新政府政策态势的不确定性及其可能产生的全球影响，经济预测可能出现差异很大的结果。

新兴市场和发展中经济体面对的周期性状况和结构性挑战存在显著差异。IMF预计的其他东盟国家经济增幅分别是，印尼经济增幅上调至增5.1%，缅甸经济增幅上调至增7.5%，越南上调至增6.5%，新加坡上调至增2.2%，菲律宾经济增幅则持平为增6.8%，而老挝则下调至增6.8%。

总的来说，加强金融韧性能够降低对全球金融环境收紧、汇率大幅波动和资本流动逆转风险的脆弱性。非金融债务庞大且不断增加、对外负债未得到对冲、或严重依赖短期借款为长期投资提供融资的经济体，必须加强风险管理和控制资产负债表错配。