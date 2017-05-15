财长降息喊话难获商银支持

泰国中华日报5月15日报道 对于财长阿披萨降息喊话，泰国商业银行可能集体采取不作为的方式给予回应，即便针对中小企业贷款利率方面存在下调的空间，但出于风险调控压力仍就采取现有的防险策略。

尽管财长阿披萨喊话寻求商银降低针对中小企业信贷负担，但就目前情况看，泰国商业银行正面回应的可能性非常小。特别是在总体经济仍未展现出强劲的复苏信号环境下，为了确保风险可控商银绝不会调整现行的放贷策略。

目前泰国商业银行现行的防范贷款风险的策略主要按照申请企业和法人多方面的财务状况来进行风险评估后约定具体的贷款利率和放贷额度，比如财务状况较好的大企业一般都能够获得商银给予的1-2%贷款利率支援，而中小企业或是普通个人贷款利率则高达7-8%。更重要的是，即便愿意按照7-8%的利率申请贷款，银行也不一定会给予支持。

商业银行在释放每一笔贷款申请时，都将会制定标准化的风控程序，而大型企业和小型企业所采取的风控标准又有所差异。银行在释放贷款时，将会综合考虑以下因素，比如，企业类型、规模大小、行业表现以及竞争环境、业绩以往表现、财务流水以及经验竞争力，甚至还有申请人年龄等等。

商业银行还需要为每一笔贷款预先拨备总贷款金额1%的风险拨备金。而在总体经济环境不大好的情况下，银行方面随时可能被迫提高风险拨备金。因此，银行方面必须为潜在的以外风险提供更多保障。

虽然短期内中小企业贷款难的状况仍面临一定阻碍，但财政部已经通过立法方式就改善中小企业融资难问题迈出了一大步。相信新的抵押贷款将能够从根本上缓解中小企业贷款难问题。