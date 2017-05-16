邮轮旅游—中泰旅游新热点

泰国中华日报5月16日报道 据开泰研究中心发布的公开信息显示，自去年泰国政府采取措施整顿“零团费”旅游团问题后，入境泰国的中国游客市场进入了调整期。旅游与体育部发布的入境泰国的外国游客人数统计报告显示，2017年1-4月入境泰国的中国游客人数为319万人次，同比萎缩约7.4%，不过比入境泰国的中国游客人数为144万人次和同比萎缩20.7%的2016年最后一个季度情况有所好转，表明中国游客市场正逐步好转。

开泰研究中心预料2017年剩余时间的中国游客市场将趋向逐步好转，部分原因获得了外国因素的支持，包括中国旅游业经营商开始恢复面向泰国市场的营销活动，包括中国航空公司增加通往泰国的航线，以及开拓泰国旅游市场的中国公司推出了相关的旅游和住宿应用程序。此外，中国与韩国的紧张关系影响了中国与韩国间的旅游市场，促使中国游客在今年剩余时间里转向入境泰国旅游。

目前中国游客市场正面临着诸多挑战，因为吸引中国游客前往各国旅游的竞争激烈，尤其是亚洲各国都重视吸引中国游客，包括对中国游客实施便捷的签证政策和服务，在营销中推出新的旅游产品等，以及某些国家的旅游公司间展开了激烈的价格竞争。不过，在泰国整顿“零团费”旅游团秩序后，泰国的市场地位得到提升，最低旅游团费从曾经低至1,000元升至目前的约2,217元。

至于2017年入境泰国的中国游客趋势，在仍有利于外出旅游的国内外环境因素下，开泰研究中心认为，相对于2016年中国游客人数约为920-940万人次和同比增长10.3%，2017年可望增长5.0-7.5%，而且增幅从今年下半年起将更加明显，因为是中国游客的旅游季节如暑假和国庆假期，以及还存在着去年最后一季度比较基数较低的因素。预计2017年入境泰国的中国游客创造的旅游收入将达到4,700-4,800.75亿泰铢，增幅由2016年的15.2%收窄为7.0-9.4%。今后中国游客市场仍将面临更多的挑战，包括国际入境旅游市场竞争激烈和中国游客行为的变化。

开泰研究中心认为，泰国拥有具潜力的旅游产品，可以满足中国游客行为变化的需求，取决于泰国旅游部门和旅游经营商是否将之进行调整以作为拓展中国游客群的新营销策略。例如，中国游客的保健旅游趋向增加，而泰国具医疗服务的潜力，且泰国政府还制定了推动泰国成为保健医疗中心的政策，泰国旅游经营商或可调整旅游行程，推出新旅游产品，包括西医和替代医疗等服务。

此外，由于新一代中国游客热衷追求体验式旅游，社区旅游产品可望能满足该游客群体的需求。目前，政府部门正努力促进社区旅游，旅游经营商应与社区旅游发展机构合作，共同拓展市场。同时，也应重视正成为中国游客旅游趋势的邮轮旅游，不过因为经营邮轮旅游业的企业是中国经营商，泰国政府部门和企业部门需与中国经营商合作共同拓展市场，开辟更多通往泰国的海上旅游线路。