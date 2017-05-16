4商银行动回应 集体降息最高0.5%

泰国中华日报5月16日报道 盘谷、泰京、汇商以及开泰等4大商银集团宣布支援政府降息的请求，决定于今日（16日）将贷款利率最高下调0.5%。这将被视为是商银趋于政府压力的安抚回应行动之一，银行家出身的财长阿披萨在此之前曾多次呼吁商银应降息以减轻中小企业财务上所面临的压力。

4大商银于15日集体宣布了降息的决定，作为响应政府的政策同意下调贷款利率支援政府降息以减轻企业财务压力的请求。作为安抚政府的行动之一，4大商银同意将贷款利率最高下调0.5%，同时还将提供额外的援助贷款方案以满足中小企业资金需求。

盘谷银行执行长素挽表示，盘谷银行作为支援政府政策、推动经济增长以及帮助中小企业成长的坚定支持者，该行决定作出以下降息调整，下调MOR利率0.25%至7.125%，下调MRR利率0.5%至7.125%，上述决定将于16日生效。

泰京银行执行长帕永则表示，该行除了下调MRR利率0.5%至7.125%外，还将启动一项总计60亿泰铢的泰京SME 4.0帮扶资金援助计划，为中小企业提供必要的资金支持。

他说，泰京帮扶计划将依据企业销售额为1亿泰铢准分为两组，一组为销售额过亿且审贷金额超过2000万泰铢的客户，将有3种贷款方案可选，一种是有抵押担保的贷款申请，可享受3年最低4%起的固定利率贷款；一种是由TCG（泰国中小企业信贷担保公司）联保的贷款申请，则可享受3年期最低4.5%起的固定利率贷款；最后一种就是保理客户，则可享受最低年息4%起固定利率贷款，该贷款最高上限额为4000万泰铢，还款期最长为7年。

至于销售额不足1亿且审贷金额低于2000万泰铢的客户，泰京方面将提供3年期最低4%起的固定利率贷款。该贷款方案将适用于有抵押担保和TCG联保的客户，最高贷款额为每位2000万泰铢，还款期最长7年。而总放贷预算为20亿泰铢。

汇商银行方面则采取全线降息的操作。该行执行长阿提表示，降息政策除了能为客户提供资金支持外，还希望能进一步增强他们的信心。因此，该行决定采取统一降息0.25%，调整后的MLR、MOR和MRR利率分别是6.025%、6.870%和7.370%。

开泰银行方面董事经理比迪则表示，该行决定下调MRR利率0.5%以支援政府降息请求。调整后的贷款利率分别为，MLR、MOR以及MRR利率对应是6.25%，7.12%和7.12%。

总之，作为商银支援政府政策行动之一，4行降息决定都将于16日正式生效，而银行家出身的财长阿披萨的喊话也终于得到了商银的正式回应。但目前还不知道是否达到了财长的降息预期。