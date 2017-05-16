商银NPL持续上升反映泰国经济增长放缓

泰国中华日报5月16日报道 银行等金融机构不良负债持续上升反映出泰国经济复苏放缓，据悉截止首季的商业银行不良负债率升至2.94%。

泰国央行于近期释出的银行等金融机构不良贷款风险报告称，商业银行不良负债持续上升反映出泰国经济增长放缓，而这也让银行不良资产质量状况受到影响。截止今年首季度的银行不良负债率从前一季度的2.83%升至了2.94%。

泰国央行金融机构战略部高级主管达拉妮小姐说，不良资产质量健康状况降低不仅来自中小企业，还有部分来自大型企业。而所处的行业则包括了物流运输以及商贸行业。

此外，消费信贷质量降低则主要来自住房信贷方面。她说，虽然农产品价格转好改善了农民的收入机构，但这种改变也仅限于部分农产品。部分农产品行业表现并不理想。而民间投资方面，仍未展现全面复苏的迹象。就业覆盖面仍比较狭窄，导致国民收入尽在部分行业有所提升，而在有些行业却没有明显变化。

如果泰国经济仍未展现出积极的复苏态势，那商银不良资产健康状况还将可能在未来的第二、三季度持续走低。虽然商业银行首季放贷成长2.8%，但仍表现为增长放缓的趋势反映了经济总体表现不理想的事实。截止今年首季度商银总体净利润为511亿泰铢，基本和去年同期持平。