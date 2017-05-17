“为父行善” MIKU巴真办义诊慈善活动

【泰国中华日报5月17日报道】2017年5月14日，”ทำดีเพื่อพ่อหลวง”（为父行善）MIKU米谷泰八宝粥“黑色罐๙特别纪念版”在巴真武里府大型义诊慈善活动分发给当地民众，此次共分发23999罐。泰国七世皇家政治学院秘书长乌提散.旦猜（วุฒิสาร ตันไชย），巴真武里府府尹素立雅，泰国猴王食品有限公司董事长王康平等参加了分发活动，共有二万多名民众参加。

该活动是由泰国探玛披班医学基金会医学委员会与泰国卫生部、泰国七世皇家政治学院及巴真武里府昭帕耶医院共同举办的医疗义诊慈善活动，该活动为庆祝拉玛十世继位，同时悼念拉玛九世皇。此次活动共有200位医生志愿者，20家医疗机构在5月13、14日进行为期两天的义诊，计划这两日将接收10000名患者进行免费治疗。

义诊慈善活动开幕式上，泰国七世皇家政治学院秘书长乌提散.旦猜、泰国卫生部常务次长索潘医生、泰国探玛披班医学基金会会长嘎汕瓦塔纳差、泰国医学委员会主席巴拉实、巴真武里府府尹素立雅等共同出席开幕式。泰国Nation TV电视及脸书全程直播。

为深切悼念泰国拉玛九世皇普密蓬·阿杜德陛下，由泰国七世皇皇家政治学院、泰国猴王食品有限公司、泰国东盟博览杂志、泰国天鹅工业有限公司联合特别制作了“ทำดีเพื่อพ่อหลวง”（为父行善）MIKU米谷泰八宝粥“黑色罐๙特别纪念版”，仅99999罐，是唯一得到政府许可的纪念罐，特别制作完成以后，印刷版销毁，全部免费捐赠。

“黑色罐๙特别纪念版”旨在纪念拉玛九世皇的同时回馈社会，提倡健康食品，推崇五谷杂粮，同时帮助贫困民众。“黑色罐๙特别纪念版”将会捐赠给泰国政府各部门和慈善基金会等，例如皇宫悼念九世皇民众、泰国探玛披班医学基金会、泰国红十字会、巴真武里府市政府等。



猴王食品有限公司王康平董事长接受记者采访时表示，特别感谢七世皇皇家政治学院、泰国东盟博览杂志、泰国天鹅工业有限公司，以及猴王食品有限公司全体员工，经过半年多时间的精诚合作与共同努力，“为父行善”MIKU米谷泰八宝粥“黑色罐๙特别纪念版”计划的终于顺利完成，今天正式开始捐赠发放。此善举是为了缅怀泰国九世皇莆密蓬大帝，九世皇爱民如子，热爱农业种植，他的足迹遍及泰国各个角落，广受泰国人民爱戴和世人的尊敬。

普密蓬国王生前，积极推动泰中关系，今天的活动从最基层践行着先皇陛下的精神，为促进中泰两国人民友好往来尽一点绵薄之力。王康平董事长还介绍，（为父行善）MIKU米谷泰八宝“黑色罐๙特别纪念版”，不仅开罐就能品尝到美味健康的八宝粥，而且每个黑色罐独有一个数字编码，所以，每一罐均是独一无二的，黑色罐子的塑料盖上专门设计了一个开口（已经申请专利），民众在品尝完泰八宝粥后，还可以作为存钱罐珍藏纪念，特别的设计为了让民众寄托对泰国九世皇的悼念之情。

据悉，泰国的香米、五谷杂粮享誉全球，泰国MIKU米谷泰八宝粥，精选泰国原产优质五谷杂粮，不含任何防腐剂、增稠剂、色素、香精等添加剂，保证了每一罐泰八宝的天然品质，长期食用，强身健体，美容养颜。