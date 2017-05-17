料2017年信用卡贷款表现与去年持平

【泰国中华日报5月17日报道】 2017年银行和非银行系统信用卡贷款增长率料与2016年持平为6.0%（预测值区间为5.0-7.0%），与此同时预计全系统个人贷款增长率为4.0%（预测值区间为3.0-5.0%）。而这两类贷款在获得金融机构积极的管理债务支持下，其不良贷款状况将不会比2016年底进一步恶化，此外信用卡贷款还将获得国家电子支付项目下普及电子刷卡机（EDC）的额外支持。

开泰研究中心于近日释出的研究报告给出了上述观点，近期泰国央行（BOT）拟对“新客户”制定个人和信用卡贷款发放的限制。其中个人贷款，贷款额度上限从原先收入的5倍改为不超过3倍；对于信用卡贷款，收入低于规定的客户不得持有超过3家机构发行的信用卡，且贷款最高额度从原先收入的5倍改为不超过3倍；同时管理分期付款客户，使之仅限于有需求的群体。

上述方针出台显示政府正力图解决国家不断增长的家庭债务问题，截至2016年底家庭债务已占到国内生产总值的79.9%。上述方针也反映了泰国银行要解决作为驱动国家未来的Y世代举债的决心，目前Y世代人数约为1,400万人，占泰国人口总数的22%，旨在促使该群体在符合实际偿债能力条件下合理举债，有助于限制未来家庭债务的增长。

该规则对经营商的影响，尤其是大型商业银行会有限的，源于商业银行对没有信用记录的新客户发放的贷款额往往低于目前规定为收入5倍的上限，信用卡贷款授信额度大多为平均为收入的2-3倍，且信用卡持有量一般不超过3张。

此外，央行下调信用卡贷款和个人贷款发放上限的方针与商业银行专注于发放满足客户实际需求的贷款额度的趋势相符，同时也是为了顺应未来2-4年将生效的巴塞尔协议III的新信贷风险加权资产计量方法的规定。

随着上述方针在未来将逐步明朗化，将凸显出个人消费贷款因受到多重压力因素而增长有限的情况，包括：1）金融机构实施严格的客户筛选政策，源于家庭债务水平较高，因此新客户数量将逐步增长；2）客户在泰国经济复苏时期谨慎支出，反映为2017年第一季度金融机构系统信用卡消费金额增长放缓，从2016年的同比增长7.1%放缓至同比增长4.4%，使用信用卡提取的现金总额年同比萎缩2.9%；以及3）加入劳动市场的新毕业生或首份工作求职者（First Jobbers）人数减少和自己创业或自由职业者人数不断增加，促使个人贷款和信用卡贷款产品的潜在客户群的增长有限。