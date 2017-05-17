攀牙甩客事件引发当局中国零团费再次抬头的担忧

泰国中华日报5月17日报道 游客攀牙被甩事件正引发当局中国零团费再次抬头的担忧。泰国官员表示将会在下月16日于清迈举行的2017年泰国旅游交易会上与中国国家旅游局官员讨论并制定相关对策。

泰国旅游和体育部常务次长蓬帕努透露称，担心攀牙甩团事件会是中国零团费再次抬头的一个缩影信号。根据该部对中国出境游市场的持续观察后发现，已经能够看到有关泰国游最低699人民币起价的在线销售广告信息。他说，中国游客攀牙被甩事件距离政府打击零团费行动相隔时间还不到1年。

但不管怎样，官方将会继续跟踪中国出境游市场的变化，在防范零团费再次抬头的同时，继续加强与中国国家旅游局方面的合作，确保中泰两国旅游贸易合作的可持续发展。他说，将会在下月于清迈举行的2017年泰国旅游交易期间与中国国家旅游局官员就相关问题进行讨论并制定相应措施。

蓬帕努认为，必须承认在去年整顿零团费后泰国入境游市场总体表现不如以前，总的来说有增长放缓的情况。但不管怎样，截止今年前4个月赴泰旅游的中国游客人数约为310万人，同比下滑7.5%。去年同期的入境泰国的中国游客人数约为340万左右。

他说，4月宋干节期间入境泰国的中国游客人数仅有74万，相比去年同期的81万下滑8.3%。中国游客市场人数减少和打击零团费行动有很大的关联性。但不管怎样，今年前3个月入境游市场表现仍比去年要好，从一次泰国团队游收费2000-3000人民币就已经很好的反映出来。

而根据对中国出境游公司的调查结果看，目前已经没有了699人民币的泰国低价游线路了，现在出境游打出的泰国游团费大多在2000-3000人民币之间，约合泰铢10000-15000。部分线路甚至可以买到5000人民币，约合泰铢25000。

相信进入6月份以后，中国游客赴泰旅游人数将会得到进一步提升和增加，料今年赴泰旅游中国游客人数将达到900-950万人次。截止今年前4个月，入境泰国旅游的国家游客人数约为1202万泰铢，同比新增3%，创造的旅游综合收入约为6200亿泰铢，同比增4.71%。其中前3大客源国分别是中国、马来和老挝。

至于国人国内游市场方面，累计的出游人数约为4900万次，同比新增3%，而旅游收入方面约为2200亿泰铢，同比新增4.60%。至此，截止今年前4个月旅游为国家经济累计贡献了8400亿泰铢的收入。

2017年5月2日，泰国攀牙府发生一批中国游客被甩事件，起因是 游客拒绝向导游支付加收的费用，导游勒索不遂，索性借口大巴发生故障，下车后失联 ，游客无奈向中国驻普吉府领事馆投诉并求助。