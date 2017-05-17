泰国官员就日本生榴莲澄清说：不是生的，而是还未熟透

泰国中华日报5月17日报道 针对日本媒体报道的“吃到泰国生榴莲。”泰国官方迅速出面澄清表示，不是吃到生榴莲，而是还未熟透。同时强调将加大对消费者吃榴莲小常识的宣传和推广。

泰国榴莲这一次登上新闻头条不是在中国，而是选择了日本。日本当地媒体报道，在日本当地吃到生榴莲，同时提醒消费者谨慎购买泰国榴莲。对此，泰国商业部发展商贸厅厅长班宗吉小姐迅速出面澄清指出，日本生榴莲事件并非真的吃到生榴莲，而是消费者购买到了还未熟透的榴莲。官方承诺将会加大食用榴莲小常识的宣传工作。

她说，泰国出口的榴莲不全是散发香味的开了就可以吃的熟榴莲，有时考虑到运输因素会出口一些半熟或是需要装放多日才会熟的榴莲。但可以肯定的是绝不会出口不合格的生榴莲，特别是那些还未老透的榴莲。

针对日本出现的错误食用未熟榴莲的个案将会组织相关部门研究榴莲食用小常识的宣传推广方案，避免消费者再次吃到“生”榴莲。她认为，榴莲销售商家在向消费者推荐榴莲或是挑选榴莲时，必须是自己能够先判断出榴莲熟的程度，然后再向消费者提供食用建议，比如熟透了可随时食用，或者还有点硬，需要隔天吃等。

但不管怎样，泰国官员的说辞多少还是有点牵强，将责任推到消费和商家身上，而没有过问是否如报道所说，的确是没有达到出口安全标准的“生榴莲”。因为作为榴莲销售商，辨识榴莲熟与否应该是最基本的技能，如果连这点技能都不具备如何进行营销并向消费者讲解安全使用须知呢，，更何况榴莲并非普通的水果，气味较大大多情况下都是榴莲食客才会去买吃的。