汽车行业内优外患，4月产能创历时新低

泰国中华日报5月17日报道 泰国汽车行业正经历內优外环的局面，4月份汽车产能同比下滑12.85%，刷洗了近64个月产能新低。

泰国工业园汽车产业组释出的4月份全国汽车产能报告显示，4月份全国汽车总产量约为12万473量，除了同比下滑12.85%外，更是创下了近64个月以来产能新低。泰国工业园副主席兼汽车产业组发言人素拉蓬说，泰国汽车行业整体呈现出了一种内优外患的局面。出口订单大幅下滑，而内销订单则稍有起色。

他说，4月份用于满足国内汽车消费市场的产能同比下滑了4.46%，仅为55007辆，而满足出口订单的产能也同比下滑高达18.84%，仅为65466辆。虽然4月份出口产能和当月68927辆的整车出口订单数量相符合，但却是出口订单近48个月以来的最差表现。

汽车出口市场，除了亚太和澳大利亚市场保持成长外，其余出口市场出现了不同程度的下滑，预计4月份汽车出口总额约为381亿6716万泰铢，同比减少11.41%。

至于国内汽车销售方面，4月份累计销售辆约为63267辆，同比上涨15.1%。他说，国内汽车需求上升主要来自消费购买力提升，农产品价格正朝着好的方向发展。当然还有车商积极推出新款车型以及提供各种购车优惠措施等。