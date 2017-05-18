披尼主席、高纪凡董事长出席“一带一路”高峰论坛

泰国前副总理披尼先生在“一带一路”国际合作高峰论坛上。

【本报讯】备受瞩目的“一带一路”国际合作高峰论坛于2017年5月14日至15日在北京举行，习近平主席出席高峰论坛开幕式，并主持领导人圆桌峰会。近30位国家元首和首脑，1500多名中外嘉宾共聚一堂，探讨如何在“一带一路”倡议下，从“共商、共建、共享”走向共赢。

泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴出席论坛时表示，“一带一路”倡议赋予古代丝绸之路全新的时代内涵，相信在“一带一路”框架之下，泰中两国的明天将更美好。于2015年5月奠基，当年12月首批组件出货的天合光能董事长兼首席执行官高纪凡在参加平行主题会议时表示，将继续帮助一带一路国家在当地发展光伏产业。“希望将太阳能的光亮送到‘一带一路’沿线的每一个角落。”

谈到中国国家主席习近平在“一带一路”峰会上的主旨演讲，披尼主席竖起了大拇指：“习近平主席提到，‘一带一路’不搞侵略、不干涉他国内政，而是合作共赢，共同发展，这值得称赞。”

泰国是“一带一路”沿线国家。披尼向记者介绍，泰国目前正在实施4.0经济发展战略、东部经济走廊建设，力图通过创新发展促进产业转型升级。这些措施与中国的“一带一路”倡议高度契合。“我们希望引进中国的先进技术，也欢迎更多的中国企业到泰国投资，两国互惠互利，共同发展。”

“一带一路”倡议的推进已为中泰两国带来实实在在的利好。两国贸易往来、交通运输、旅游发展、文化交流等多领域合作都逐步加深，成效显现。

披尼以在中国人气颇高的泰国榴莲举例：“以前榴莲在泰国的收购价大约一公斤20铢，自从中国大量从泰国进口后，收购价涨到了200铢。这给果农带来了实惠。”

国之交在于民相亲，民心相通是“一带一路”建设中非常重要的一环。长期致力于泰中友好的披尼告诉记者，两国民众往来古已有之，友谊源远流长。

“历史上，曾有大量的中国商人坐着帆船下南洋，把丝绸、陶瓷等产品和技术带到泰国。”披尼说，在此过程中，一些中国的传统习俗也保留下来，两国文化彼此交融。

现而今，中泰两国文化交流已覆盖演出、展览、图书出版、教育、旅游等多个方面，成果斐然。“几乎每个星期，都有中国省市的艺术团赴泰国演出”，披尼说。

两国的旅游合作也在加强。中国已成为赴泰旅游最主要的客源国，泰国的海滩、古迹、美食颇受中国游客青睐。而披尼告诉记者，泰国游客到中国也日渐增多，“很多泰国游客对中国陆上丝绸之路的沿线城市很感兴趣”。

“我的祖先就是通过海上丝绸之路从中国来到泰国，并落地生根。”拥有华人血统的披尼说，“一带一路”倡议赋予古代丝绸之路全新的时代内涵，相信在“一带一路”框架之下，泰中两国的明天将更美好。

泰国前副总理披尼先生与正大集团董事长谢国民、天合光能董事长兼首席执行官高纪凡合照。

天合光能有限公司是在泰投资建厂的光伏企业，天合光能董事长兼首席执行官高纪凡现场聆听了领导人的开幕致辞，并出席了由国家发展改革委和交通运输部牵头负责的“加快设施联通”平行主题会议。

据了解，自2013年“一带一路”倡议提出以来，天合光能的国际业务也更加深入沿线市场。高纪凡表示，一带一路沿线国家的发展有三个关键点：基础设施、交通和能源。随着太阳能成本的下降，整个能源行业处在大变革时代。以可再生能源为主体，以智慧能源网为平台的新的能源体系在逐渐形成，所以在“一带一路”沿线国家，不应当再构建煤、化石能源为主体的能源体系。

他强调：“我们已经看到新兴经济体在能源需求不断增长的同时也越来越关注清洁能源的应用，其中就有很多为‘一带一路’的沿线国家，这些对天合光能来说都是机会。作为全球领先的太阳能整体解决方案供应商，我们有责任帮助他们在当地发展光伏产业。”

以天合光能泰国工厂为例，自2015年5月奠基至当年12月首批组件出货，实现从零到700 MW电池和650MW组件的产能只用了241天。目前泰国天合已全面转入正常运营，总投资达2亿美元，为当地创造超过1000多个就业岗位，预计年销售额达3.5亿美元。天合光能在土耳其、印度等沿线国家的业务量都占据了良好的市场份额，在当地本土光伏产业的发展中扮演着不可或缺的角色。高纪凡表示，天合光能也希望将太阳能的光亮送到“一带一路”沿线的每一个角落。