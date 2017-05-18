颂奇：期待民间投资有上佳表现

泰国中华日报5月18日报道 民间投资表现关乎政府全年经济增3.3%目标能否实现，特别是在政府投资支出持续稳定增加，旅游蒸蒸日上以及强劲的出口复苏的情况下，泰国企业不应该采取财务紧缩政策，民间投资应该有更上佳的表现。

颂奇副总理在“智慧泰国4.0研讨会”上再次就企业民间投资表现喊话，敦促泰国企业助力政府努力实现全年经济增3.3%的目标。他说，在当前的全球经济形势下，民间投资表现显得尤为重要，不仅关乎政府经济目标的实现，还关乎国内民生和国家未来的发展和竞争力。

他说，泰国经济从大的方面来看是好的，正朝着正确的方向迈进。一方面首季度出口在不被看好的情况下更是实现了创纪录的6%增长，旅游产业也在零团费行动后逐步回到正轨保持着良好的增长势头。另一方面，政府也在努力加快各项投资支出落实。但民间投资并未展现出应有的实力，换句话说，如果民间投资能和政府保持步调一致，相信泰国经济表现将会更好，国内投资活动和消费也将得到提振。

尽管国家经济社会发展委员会办公室最近释出的全年经济增长预期报告给出来的全年经济增长区间在3.3-3.8%，中值为 3.5%，但只要各方共同努力相信这个目标实现不会太难。

最后，颂奇也指出其对首季度GDP增3.3%并不是很满意，因为各方不看好军政府领导下的泰国经济能够很突出的表现。如果回顾过去10年的东盟各国经济增长表现，大家会发现各国GDP年均增幅超过5%。比泰国小很多的国家都能达到这个表现，有什么理由泰国不行呢，泰国经济是缅甸的7倍，柬埔寨的20倍，老挝的30倍。他们可以做到的泰国更应该可以做到。