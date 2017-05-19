泰国家庭陷入了宋干节后的超支烦恼

【泰国中华日报5月19日报道】泰国家庭正陷入宋干节后的超支烦恼中。尽管宋干节期间的超支行动帮助拉动该国民间消费的增长，但却加剧了他们对未来生活费用状况的担忧。5月初泰国全各大中小学将迎来一年一度的开学季。

根据开泰研究中心释出的一份于2017年4月进行的家庭经济状况调查报告结果显示，泰国居民家庭在宋干节期间的支出超出了预算。72.2%的受访家庭表示，为宋干节期间外出旅游就餐制定了一份消费支出预算计划。其中实际支出超过预算的家庭占比为55.2%，而实际支出小于预算的家庭占比仅为10.2%。

报告指出，实际支出小于预算的家庭占比较小的原因是大部分家庭对其实际支出活动进行调整，例如上述家庭总数中的50.0%家庭将原定赴外府旅游计划转为与家人共餐或在家休息。尽管居民家庭宋干节期间支出超过预算有助于拉动2017年4月民间消费增长，但从另一方面来看，居民家庭对支出状况（不包括债务）的担忧却有所增加，具体体现在为不包含债务的支出信心指数由3月的42.1降至了32.9。而政府于去年同期实施的经济刺激措施还推高了比较的基数。

此外，居民家庭对物价走势的担忧也出现了上升。由于4月份多类商品价格环比出现上涨，其中生鲜食品（肉类、海产品及蔬果）价格在进入夏季后因上市量下降而出现普遍的涨价，加上自2017年4月1日起曼谷市BTS轻轨是隆线延线（普妮密站-换哇站）和素坤逸线延线（挽节站-三隆站）的票价也从最初的10泰铢升至15泰铢。

鉴于居民家庭对支出状况（不包括债务）和物价走势的担忧，2017年4月家庭经济信心有所下降，主要体现在2017年4月开泰家庭经济状况指数（KR-ECI）从3月份的45.0下降至43.2。

4月份开泰家庭经济状况指数的三个月期望值（3-month Expected KR-ECI）由3月份的46.2降至45.4，源于居民家庭对物价走势担忧，同时2017年前4个月失业人数不断增加也使得居民家庭对收入和就业状况担忧。不过，日益加剧的居民家庭对收入和未来就业状况担忧可能随2017年下半年泰国经济状况有望好于上半年而有所缓解。

开泰研究中心认为，仍须跟踪可能影响5月份居民家庭信心的多种因素，如与子女新学期开学有关的家庭支出状况和物价走势，尤其是如果将于5月25日举行的石油输出国组织（欧佩克）会议决定延长原油限产期限至2017年底，将使国内燃油零售价在5月末随国际原油价格上升而上涨。