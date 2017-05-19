低保方案下月出炉，请大学生帮忙揪“假穷人”

泰国中华日报5月19日报道 财长阿披萨透露称，将对全国1400万政府低保申请者实施资历2次验证，以去除混杂在其中的“假穷人”。据悉，政府救济政策方案最快下月初得出最终结论，首先考虑方案可能是定向派发救济金。

泰财长阿披萨于近日指出，尽管政府低保申请登记工作已于本月15日结束，但救济政策方案仍还在讨论研究中，预计最快下月初将能够得出最终的结论。而在直到8月份的这段期间，财政部将会对收到的总计1410万低保申请进行资历审核和验证，以确认真实的“穷人”。

政府在去年统计低保人数过程中发现了骗低保的情况，因此今年的统计审核工作必须要做到万无一失，揪出那些假穷人，让真正有需要的人享受到政府福利政策。据悉去年复核低保申请人员时原本830万的申请人中发现了100多万不合格申请者。最后确认的符合低保申请的人数为720万左右。而今年审核和验证程序将更加严格和客观务实，将采取2次验证的办法揪出“假穷人”让福利真正惠及到那些需要的人。

政府在启动今年低保申请工作时预估的人数在1000-1100万之间，但截止本月15日结束时的人数统计结果仅高达了1410万。针对这样的情况，财政部决定对申请人资历和身份复核采取2次验证以减少犯错的几率。首先由内政部、泰国央行、国有和民间金融机构、国家统计局以及国货税厅等就申请者填报的材料进行1次验证，即初审。

而2次验证，或复核则将为实地考验。即临时外聘分布在全国高校的大约60000大学生作为实地核查人员对申请者的现实居住状况和所处的身份地位进行核实。特别是那些在申请表上标注没有固定住房或是职业收入，而实际却生活在一个有超大居住面积，且还有稳定收入的“假穷人”。作为回报，参与复核工作的大学生将按照全国最低日薪资标准每人每天获得300泰铢报酬。

至于福利政策方面，目前优先考虑的方案就是向他们定向派发救济金。即通过向他们发放一张由官方授权的、具有金额转入和支付功能的芯片充值卡，用该卡可乘坐免费巴士、火车、或者支付捷运车费、水电费和煤气费等政府福利涉及的范围。派发金额可能是每人每月500泰铢，或者1000泰铢。另外，规定卡上金额为当月有效、逾期清零。即当月派发的救济金必须当月消费完，因为卡上余额将无法累积到下个月使用。