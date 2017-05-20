泰国旅游局启动“唱响泰国”计划，用音乐吸引富二代

泰国中华日报5月20日报道 娱乐旅游，特别是音乐旅游正像磁铁一样吸引亚洲富二代，当然泰国的Y代也在其中。泰国旅游局启动“唱响泰国”计划，除了与国内企业合作外还将与国外公司合作开展形式多样的音乐旅游活动。

泰国旅游局局长育塔萨指出，包括泰国在内亚太地区富二代消费群体正将目光转向娱乐休闲旅游，特别以音乐旅游为主题的休闲旅游已经成为了他们旅游的新趋势。而该局和国外娱乐公司和音乐团体以往的成功合作经历也证明了这一点。泰国音乐旅游特别面向亚太区富二代或者说Y代的娱乐旅游活动和产品仍比较少，因此还有很广阔的合作发展空间。

为此，该局将加强与国内外娱乐公司的合作，通过举办丰富多样的音乐旅游活动来吸引泰国本土乃至亚太区国家的富二代或者说Y代消费群体在赴泰旅游消费，从而提升泰国入境游旅产品多样性和游客品质。

去年该局就与韩国JYP娱乐公司有过成功的合作，邀请旗下7人男子团体（GOT7）在泰举办演唱会。而该团体在泰演唱会期间吸引了来自国外的2175名超级歌迷粉丝前来参加，他们在泰产生的旅游消费支出额大约在每人3.5万泰铢左右。

他认为，泰国必须把握其全球热点旅游国家的契机加快在娱乐旅游特别是音乐旅游方面的发展步伐，强化曼谷作为东南亚娱乐大都会的地位，重现当年的繁荣盛世，吸引更多的富二代或者是Y代消费者来泰消费和旅游。

国内合作部分，今年该局将会与GMM格莱美娱乐公司进行合作在全国举行知名音乐人巡演活动。届时格莱美娱乐将挑选旗下12位最知名的歌手艺人在12个不容错过的城市举办演唱会，用美丽动人的歌声颂扬当地的地域文化特色。

国际合作部分，则继续与JYP娱乐公司合作邀请GOT7团体在泰国举办横跨东西南北的4方演唱会，分别是，呵叻、清迈、曼谷和普吉，门票价格方面最低1800泰铢起，而最高5800泰铢，计划出售的演唱会门票将不低于5万张。