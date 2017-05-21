泰国Q1经济增长3.3% 国有企业投资预算划拨到位是主因

泰国中华日报5月21日报道 泰国主管经济副总理颂奇在总结近年第一季度总体经济情况时表示，寄望今年第二季度国有企业预算划拨情况能达到预期，以保证第二季度经济成长不下滑。国有企业政策办公室主任艾尼迪则指出，4月份45家国有企业的预算划拨增长32%；得益于石油和化工业复苏，上市公司收入达到2850亿铢，显示第一季度总体经济运行情况良好。

颂奇表示，泰国今年第一季度总体经济情况好于去年第4季度，其中很大一部分来自于政府投资，特别是大型国有企业的投资持续增长。这将进一步提升投资者的信心，促进全年经济持续增长。他要求国有企业政策办公室继续加快第二季度国有企业预算的划拨。

今年第一季度国有企业投资预算划拨增幅达到17%，颂奇表示，要保证第二季度经济增长势头不下跌，最重要的是政府投资的预算要划拨到位。他透露，目前国家通信公司（CAT）方面已经保证，今年内将完成全泰国内2万多个村庄宽带网络的安装，TOT公司也保证不会拖后工期。泰国铁路局方面，则将按照既定计划进行多项工程招标，其它国有企业也保证，将按计划推进投资。

国有企业政策办公室主任艾尼迪透露，今年第一季度经济增长达到3.3%，比去年第4季度有所增长，其中很大一部分得益于政府投资增长的支持，特别是国有企业投资增长17%。仅今年4月份，45家指标性大型国有企业的投资预算划拨就达到184亿2500万铢，增幅达到32%，这将有助推动第二季度泰国经济的持续增长。

艾尼迪还透露，本财年（2016年10月至2017年4月）前半年国有企业投资预算划拨累计达到820亿1400万铢，已经完成85%的投资预算划拨计划的85%，按照年度划拨预算规划领取的国有企业投资预算达到438亿5000万铢，完成率达到84%；按照划拨日程完成划拨的国有企业投资预算达到381亿6400万铢完成率达到85%。