制药局警告：新药品采购法案将推高药价上涨

泰国中华日报5月22日报道 泰国国家制药局（GPO）官员警告，2017年新的政府公共卫生医疗药品采购法案可能引发药价上涨，部分医院将会出现实惠药品紧张的情况。

泰国国家制药局(Government Pharmaceutical Organization)局长素提拉小姐指出，如果仔细查阅政府2017年公共卫生医疗药品采购法案将会发现政府放宽了对医院采购要求的规定，而这将会触发公立医院或者政府合作医疗机构缩减对惠民药品采购的比例，转而采购利润率更高的昂贵药。而这也将引发公立医院药品价格上扬的担忧。

她说，按照政府之前对公共卫生医疗机构药品采购法案规定，公立医院向GPO采购药品的比例将不低于总预算的60%，而政府合作医院的这一比例为80%以上。GPO一直以来在稳定和调控国内药品价格方面具有非常重要的作用，而新采购法案将会打破这一平衡，预计国外进口药将会出现增长。因为进口药品将相比GPO会有更大的利润空间。

她认为，该法案不仅会让GPO生存空间受到影响，更严重的可能会迫使政府公共医疗系统面临威胁和挑战。因为高昂的药价将会让政府医疗预算出现巨大赤字，政府每年用于公共医疗的预算仅有700亿泰铢，而近些年公共医疗系统存在的问题已经让政府财政面临难以负担的局面。因此，呼吁政府有关部门重新评估该法案的风险影响。