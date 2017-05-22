地产商联合商银推0%利息等特殊房贷产品

泰国中华日报5月22日报道 泰国房地产市场迎来雨季前的第一场“及时雨”，开发商正联合商业银行推出了包括0%利息和长期固定利率等特殊房贷产品，该措施有助消除地产库存压力，同时也能刺激商银信贷增长。

随着政府要求商银银行释放更多资金流动性，同时减轻客户贷款压力，国内大型商银纷纷从本月16日起下调了各自的贷款利率，其中MOR贷款利率下调0.25%至7%左右，而MRR贷款利率也下调0.5%至7%左右。尽管全球信贷利率正处于下行阶段。

而作为贷款需求比较大的房地产市场来说，商银下调贷款利率的决定多少还是让他们看到了缩减库存的机会和可能，纷纷与国内商银开展合作推出形式多样的特别房贷产品，比如，购买某地产项目将能够获得某某商银全额贷款，且将享受长期固定利率的优惠。

LH地产开发联合LH银行推出了10年固定利率的全额房贷产品，只要在6月30日前购买LH地产开发旗下公寓和住宅项目都将能够享受到该贷款产品的优惠。另外QH地产也和LH银行推出了相同的优惠贷款产品，据悉该地产参与的地产项目多大60多个。

Prinsiri地产推出的优惠房贷措施则是，只要在本月27-28日购买公司旗下14个住宅项目将能够享受最长2年零息的贷款，同时还将免除所有购买产生的费用。

上思睿地产联合盘谷银行推出的优惠房贷措施则是，首3年按照超低的2.99%固定利率，之后按MRR-2%利率计息，即合同年年息为5.625%。该贷款产品甚至比盘谷银行普通贷款客户首3年最低的2.34%利率还要低。据悉上思睿地产参与活动的地产项目覆盖了建成即可入住的48个项目，但优惠必须是在6月30日以前购房的客户。

此外，和盘谷银行合作推出特别房贷产品的另一家地产商是INFINITE Happiness地产，推出的低至首2年1.88%的利率，月均仅1800泰铢的轻松还贷额，同样活动仅在6月30前购房才有效。

AP地产联合汇商、开泰、大城和盘谷等4大银行推出优惠房贷项目活动，比如，首年零息，或者首3年3.33%固定利率。据悉参与活动的项目为9个，房源超过1000套。

作为库存面临巨大压力的地产开发商和信贷增长放缓面临资金挤压压力的商银来说，在近期推出这样的短期刺激房市的措施，如果上述措施市场反响达到预期，对于他们改善各自的资产负债表结构带来积极影响。