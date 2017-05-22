安美德工业区地价翻倍 期待EEC政策明朗

泰国中华日报5月22日报道 安美德工业园市场部总监丘威汶22日表示，希望政府尽快推动泰国东部经济走廊（EEC）相关计划的落实，因为目前国外投资者高度关注这一规划，并表示出极大的投资兴趣。目前安美德集团在泰国东部的两个工业区地价飞升，但都需在政策明朗后才能形成交易。

他指出，目前包括中国、韩国、日本、东盟各国以及欧盟国家都在关注EEC的发展，许多投资者都在期待政府政策明确。近期，许多国外投资者都来向安美德洽谈土地购买事宜。但都在等待EEC政策的明朗化。他表示，EEC的相关项目，将能多年持续推动泰国经济的发展。

他也坦言，安美德集团将是EEC政策规划的受益者之一，因为该集团拥有1万4137莱土地，地价都在上涨。其中安美德纳空的9540莱土地，价格已经翻了2倍，每莱土地价格已经达到600-800万铢，安美德City的目前存有的4597莱土低，价格也在上涨。

“今年安美德集团预计销售1000莱工业用地，比去年增加638莱，目前有来自日本、韩国以及欧洲的投资者政治洽谈，涉及数百莱土地交易。今年第一季度，安美德成功销售60莱土地，目前公司正等待过户的土地有1157莱，预计今年可以完成交易。”丘威汶说。