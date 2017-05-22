印度女子阉割强奸嫌犯获赞勇敢 男子辩称：我自宫的

【环球网综合报道 记者 赵衍龙】日前，印度喀拉拉邦一名23岁女子挥刀将多次对自己强奸施暴的男子的生殖器砍掉，当地政府的官员称赞该女子的行为“勇敢”，当地警方亦表示暂时不会起诉她伤人罪。

《印度时报》5月21日报道称，印度喀拉拉邦一名23岁女子，自从其上12年级的时候便被一名“宗教领袖”强奸多年，终于有一日忍无可忍。其把刀藏在枕头底，在对方再来施暴时，一刀把对方阉割。强奸疑犯随后被送往医院，但是，其生殖器已难以缝合。

印度喀拉拉邦首席部长对该女子的行为表示赞赏，称“毋庸置疑，这是一个勇敢的行为”，

报道称，该受害女子为学习法律的一学生，其父亲已经多年卧床不起。对其施暴的54岁的哈里以宗教领袖身份与她的家人熟悉，在其母亲的要求下为该女子主持宗教仪式，又经常留宿，数年来多次趁机侵犯她。自她17岁时起，情况已持续5年。

哈里上周五晚再在她家中试图施袭，受害人早有准备，把刀藏在枕头底，切去对方的生殖器，之后奔出屋外报警。她表示，报案时极怕对方会杀了她。

香港东网5月22日报道称，哈里被送院治疗后，医生为他做了两次手术，但生殖器已难以缝合。医院发声明表示：“我们为他止了血，重建尿道。”

印度当地警方已立案调查他的强奸及侵犯未成年女孩的嫌疑。但该男子向警方辩称，是为了修行才自行把生殖器切去，又说“生殖器已对他没有用”。哈里自称是奎隆一间宗教中心的圣人，但中心与他撇清关系。

该女子表示，曾向母亲诉说自己被强奸，母亲因知情不报，同样会被警方起诉。当地警方一度考虑，根据自卫伤人的法规起诉女子，但《印度时报》引述警方发言人表示，至今未有落案，因为要精神上支持受害人。