朴槿惠明日将出席审判 系被捕53天后首次公开露面

[摘要]明天也将是朴槿惠自3月31日被收押以来首次公开露面。据报道，明天朴槿惠将不穿囚衣，而是身着自己的衣服出现在法庭。但考虑到拘留所收容状态，预测不会看到她标志性的发髻。

【环球网报道 记者 丁洁芸】因18项罪名被韩国检方起诉的前总统朴槿惠，5月23日将和“40年知己”崔顺实一起站上法庭。继全斗焕、卢泰愚之后，朴槿惠将成为韩国历史上第三名坐上被告席的前总统。

韩联社22日援引法律界方面消息称，当地时间23日上午10时，朴槿惠、崔顺实以及涉嫌行贿被起诉的乐天集团会长辛东彬将在首尔法院综合大楼417号大法庭迎来首次审判。

由于被告人必须出席正式审判，明天也将是朴槿惠自3月31日被收押后时隔53天首次公开露面。

据报道，明天朴槿惠将不穿囚衣，而是身着自己的衣服出现在法庭。但考虑到拘留所收容状态，预测不会看到她标志性的发髻。

在审理过程中，法庭方面会先确认朴槿惠的身份，进行身份讯问，包括姓名、生日年月、职业、住址等信息。据报道，有关职业的提问，朴槿惠有可能说“前总统”，也可能回答“无业”。

报道认为，按照朴槿惠方面此前全盘否认嫌疑的情况来看，明天的审判中也可能持相同主张。此外，报道还分析称，朴槿惠亲自主张无罪的可能性也存在。