印媒：印出于“安全考虑”将禁止中企投资印电力行业

【环球网综合报道】印度《经济时报》5月22日报道称，出于对“安全问题”的考虑，印度很快将出台一项政策限制中国公司在印度电力领域的项目开展投资。据称，该政策将给那些想从印度价值数十亿美元的市场中获利的外国公司制定新条件。

印度一位电力部门的高级官员称，根据下月预计将会出台的一份正式办公备忘录，对于那些不允许印度实体进入其电力传输部门的国家，这些国家的企业也将不能进入印度的电力传输部门。未来，这一限制还将逐渐扩展到发电和配电领域。

印度官员们声称，这种新的以“互惠”为基础的做法将会影响到在印度电力输送部门寻求投资的中国企业。报道称，中国出于安全考虑不允许海外投资涉入其电网，但印度允许外商在其电力领域开展直接投资(FDI)。

在5月10日的一次采访中，印度电力、煤炭、可再生能源和矿产部长皮尤什·戈亚尔(Piyush Goyal)在接受采访时表示，印度不会允许别国尤其是禁止印度公司投资的国家在印投资。

印度电气与电子制造商协会(IEEMA)总干事苏尼尔·米斯拉(Sunil Misra)则表示，这一举措将在很多方面帮助印度，包括保护印度网络免受网络攻击等，因为电力行业正越来越多地使用智能技术和控制系统进行驱动。

米斯拉还声称：“我们若要购买关键基础设施的商品和服务，只应该从一个与我们没有严重分歧的国家中购买。我们不会从中国购买战机或航母，与此类似，考虑到电网正变得越来越智能化，越来越容易遭受网络攻击，我们也不应该从他们那里购买智能传输和配电设备。”(实习编译：陈治良 审稿：谭利娅)