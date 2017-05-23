中国留学生毕业演讲：美国空气都是新鲜而甜美的

美国东部时间5月21日中午，在马里兰大学2017年毕业典礼上，一位名叫Shuping Yang 的中国女留学生作为全校学生代表上台发表毕业演讲。对于在台下，乃至在美国各地留学的中国学生而言，这本该是一件十分骄傲，自豪的事情，可这位同学接下来演讲的内容可让大家高兴不起来，甚至让台下的中国同学们尴尬不已!

据人在现场出席这场毕业典礼的林同学介绍，在这位来自昆明的同学在演讲中，“她主要是说她当时在国内每天出门都要戴口罩，来了这边才呼吸到又甜又新鲜空气”。

“在走出机场的那一刻，我感受到了自由。再也没有雾来模糊我的眼镜，再也没有呼吸难受，再也没有任何压迫。”

“在学校里面参加戏剧社，感觉到美国这边人人参与政治的热情高涨，呼吁美国同学不要认为言论自由是应得的，要珍惜……”

关键她的妈妈还在场下，在介绍她登台时还起立接受全场的欢呼!

演讲一出就在当地留学生和马大校友的朋友圈中引爆了!

在现场全程听完演讲的李同学对GT东学西读的小编表示，“对这次毕业演讲的事情，我们觉得非常尴尬，也不是很理解为什么学校会请她做毕业演讲，以及这种言论为什么会出现在毕业典礼上。如果说她代表马大毕业生的话，我们对马大的未来表示担忧。”

在朋友圈中，也有同学也表示了对于校方这样安排的不满：

对此，马里兰大学中国学生会的前主席朱力涵表示，“以诋毁祖国的方式博眼球是坚决不能容忍的，校方支持此类毫无依据的攻击性言论在毕业典礼上发表不仅是考虑欠佳，更是让人怀疑是否有其他用意。希望这位小姑娘好自为之，脸丢光了的话在美国出门也得戴口罩了。”

除了对校方的安排表达不满外，在马大的同学们对于这位学生代表演讲的内容和用意表达了不满与质疑!

现场参加的林同学在接受GT东学西读小编采访时表示，“现场的中国同学都感觉挺奇怪的吧，不算中国现在的状况并没有她说的那么糟糕，就算她有不同的个人看法，在毕业典礼作为学生代表讲这种最起码不负责任吧。”

事发后，马里兰大学学生会也在微信群呼吁学生们采取行动，宣传华人留学生正面的形象来消除Shuting Yang的演讲所造成的不良影响：

此事也在同一时间引起了在中国的马大校友们的激烈讨论，在群中，他们对于这位学生代表所讲的内容与真实情况大相径庭的说法感到难以理解。也有校友表示，她这么做或许是一种为了融入美国社会的策略吧!

曾本科就读于马里兰大学，现在北京从事金融行业的Bob接受采访时表示：“我觉得国人首先要有民族自豪感，自己先做到不卑不亢，才能让别人给你尊敬。女孩儿提到的问题诚然是一方面，我没无法否认，但应该说我们的国家也在一步步往好的方向在发展，当年英国还是雾都，美国也曾经历过黑人奴隶时代。每个国家，每一代人都有自己的问题，我们作为海外留学生，出国门就代表的是整个中国，能做的就是用自己的实际努力去make things better，一味的抱怨只会被别有用心的人拿来当枪使。”

也有的校友对于整起事件感到非常的无奈，对GT东学西读小编调侃道：“咱们马大这次真正算是出名了吧，上次还是因为‘马里兰大学—伯克利分校’!”(注：这句来自于《他来了，请闭眼》，事实上马里兰大学并没有伯克利分校)

对此，国内的网友也在微博和微信上表达他们对此事儿的看法：

最后，小编作为一名马里兰大学的校友，对于此事也感到十分的痛心。祖国的强大让我们海外留学生在当地受到尊敬，璀璨的中华文化让我们在沟通中展现自信。对于这位学妹发言的目的，小编不做分析，但对于演讲的内容完全枉顾真的事实，小编认为，这对于办学严谨，注重诚信和学术真实的马里兰大学，推选出这样一位Commencement Speaker 来代表全校学生，无疑是天大的讽刺!