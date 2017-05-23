印度女子移情别恋 冲电话狂吼三声“离婚”休夫

中国日报网5月22日电 （高琳琳）5月16日，全印度穆斯林个人法律委员会（All-India Muslim Personal Law Board）刚刚向印度最高法院表示，女性和男性一样拥有离婚的权利，以任何方式喊三声“塔拉奇”（“离婚”的意思）便可结束婚姻关系。

仅过了三天，一位恋上自己丈夫兄弟的印度女子便以这种方式与丈夫离了婚。据《海湾新闻》5月21日报道，5月19日，这位名叫罗兹塔o卡图恩的女子在法庭上给丈夫打电话，然后冲着电话吼了三声“离婚”，就这样结束了他们的关系。

据报道，由于丈夫穆罕默德o朱纳勒长期在外谋生，卡图恩心存不满，两人也因此长期分居。这也使得卡图恩与丈夫的兄弟穆罕默德o纳赛尔的关系越来越近，并最终走到了一起。

两人之间的关系也渐渐被当地人知道，于是二人便一不做二不休，直接向当地法院上报此事。法院19日开庭对这件事进行审理。

庭上，卡图恩给在外地的丈夫打电话大喊三声“离婚”，要求对方马上同意。她还告诉法庭自己很爱纳赛尔，想要和他在一起。面对卡图恩如此坚定态度，法庭也感到十分震惊。另一方面，法庭要求纳赛尔表明态度。纳赛尔称，他愿意接受卡图恩为妻，并且会确保两个妻子能够和平相处。

最终，法庭允许二人在一起，但警告纳赛尔，如果他的妻子们之间发生任何不愉快的事情，他都要承担责任。