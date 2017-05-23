朴槿惠今日首次站上审判台 与闺蜜崔顺实同台受审

中新网5月23日电(孔庆玲) 被弹劾下台、被逮捕收押、被提起公诉……短短半年里，韩国前总统朴槿惠经历了人生中太多艰难的第一次，今日她又将接受首场公审，相交40年的知己崔顺实也将一同坐上被告席，韩国民众屏息以待审判展开。

“振作点，以后的日子还很长”。审判在即，命运未知，朴槿惠曾说过的这句话，更适合用在此刻。65岁的她，用19年时间成为韩国历史上首位女总统，然而，从总统沦为平民，只用了5个月；那她未来又将面临多久的铁窗生涯？是否会有被特赦的可能？

首场公审：入狱53天首露面 全国屏息以待

韩国前总统朴槿惠。

继3月底被逮捕收押以来，遭弹劾下台的韩国前总统朴槿惠已从公众视野中消失了53天。今天，朴槿惠将直接从看守所被押送到法院，出席首场公审。

这是她人生中走过的又一段艰难的路，因为，65岁的她，将成为继全斗焕、卢泰愚后韩国第三位因贪腐坐上被告席的前总统。

韩国首尔中央地方法院将于当地时间上午10点(北京时间上午9点)对前总统朴槿惠受贿案进行首场公审。与被告人无须亲自出庭的预审不同，朴槿惠今天必须亲自出庭受审。

有韩国专家表示，这是20多年来首场针对前总统的审判，民众对此极为关注。经过数月的政治混乱和权力真空，韩国全国上下都将屏息以待审判展开。

韩国法院还特地分配了旁听名额，被选中的民众可旁听此次审判。因朴槿惠首次公审备受关注，民众踊跃排队报名，68个旁听席竟然收到了525份申请。

有分析称，很多民众可能也想看下被关押53天的朴槿惠首次露面的样子。有报道称，朴槿惠今天将不穿囚衣，而是身着自己的衣服出现在法庭。但考虑到拘留所收容状态，预测不会看到她标志性的发髻。

久别重逢：闺蜜同坐被告席 亲信门仍在发酵

韩国“亲信门”主角崔顺实出庭。

此次坐在被告席上的，不仅有朴槿惠，还有她相交40年的知己崔顺实。韩国法院此次将崔顺实的案件与朴槿惠案一并审理，这对案发后再未见面的闺蜜也将在今日“久别重逢”。

首尔中央法院将迎来“热闹”的一天，前总统朴槿惠、亲信干政门主角崔顺实以及涉嫌行贿被起诉的乐观集团会长辛东彬都将在法院综合大楼417号大法庭迎来首次审判。

在当天的庭审中，有关人员将阐明朴槿惠所涉18项嫌疑的要点。朴槿惠涉嫌与亲信崔顺实共谋，从三星等大企业处收受592亿韩元(约合人民币3.58亿元)贿赂等共18项罪名。

报道指出，鉴于朴槿惠方面一直强烈否认所有指控，她出庭后继续坚持这一主张的可能性较大。而且，朴槿惠也有可能亲自发言否认嫌疑。

在首场正式庭审结束后，首尔中央地方法院还将于2日后的25日继续举行第2场庭审。除朴槿惠案外，首尔中央地方法院下周还将对亲信干政门的多个案件进行审理，包括三星电子副会长李在镕行贿案。

与此同时，韩国前总统“亲信干政”事件的波及效应并未因朴槿惠被弹劾而停止，又有一批政府官员和检方人员卷入贪腐漩涡。韩国法务部多名官员日前就因法务部内部展开的贪腐调查而宣布辞职。

命运多舛：铁窗度余生？文在寅会否特赦？

资料图：韩国总统文在寅。

朴槿惠被关在看守所的这几十天内，韩国政坛已大张旗鼓的完成权力更迭。她今日走出牢门，面对的已是新总统文在寅领导的韩国政府。民众不禁会问，文在寅上台后，朴槿惠未来命运又会如何？是铁窗内度余生，还是未来有可能被特赦？

今年已65岁的朴槿惠，一旦获刑，可能面临在铁窗内度余生的境地。因为韩国法律规定，受贿金额1亿韩元以上适用《特定犯罪加重处罚法》，可被判处无期徒刑或有期徒刑10年以上。再加上其他罪名如全部成立，对朴槿惠的刑期最高可定到45年。

不过，除了在铁窗内度过漫漫岁月，朴槿惠还有无其他选择？会否被新总统特赦？实际上，韩国历史上有特赦前总统的先例。同样站上被告席的韩国前总统全斗焕和卢泰愚，曾分别被判无期徒刑和17年，但不久后都被后来的总统特赦。

韩国新总统文在寅上任不足一月，正忙于内政外交问题，目前并未就朴槿惠案发表过相关讲话。但文在寅在竞选期间，作为当时最大的反对党候选人，对朴槿惠案态度鲜明。

文在寅表示，朴槿惠被逮捕理所应当，符合法律的基本精神和原则，并表示大韩民国迈出了拨乱反正的首步。由此不难看出，韩国新总统特赦朴槿惠的可能性会有多大。

历时半年多的朴槿惠案到了收官之际，法院如何判决，朴槿惠个人命运如何，我们拭目以待。