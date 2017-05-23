救护车赶到曼彻斯特体育场 警方：民众应避开该区域

[摘要]英国曼彻斯特今日发生爆炸，警方称已有数人死伤。事发时当地正在举行演唱会，爆炸后人们奔跑尖叫，场面混乱。

最新消息：据美国全国广播公司5月22日报道，爆炸已经导致至少20人死亡，上百人受伤。救护车已赶到曼彻斯特体育场，警察在声明中表示，民众应避开该区域。

新华社伦敦5月22日电（记者桂涛张家伟） 据当地媒体报道，英国曼彻斯特一室内体育场22日晚发生爆炸。目前警方已确认这一“严重事件”造成死伤，进一步调查正在进行中。

曼彻斯特警方未透露具体死伤人数。事发时该体育场内正进行音乐演出。

事件发生后，社交媒体上流传的一段视频显示，场内慌乱的观众正在撤离。据当地媒体报道，在演出即将结束时，有目击者称听见巨响。

曼彻斯特警方发言人说，目前正在对这一“严重事件”进行调查，并警告市民勿接近该区域。

当地时间2017年5月22日，英国曼彻斯特一体育场发生爆炸，警方称已有数人死伤。事发时体育场正在举行演唱会。爆炸发生后，现场人们奔跑尖叫，场面混乱，爆炸声十分巨大。另经英国警方确认，在曼彻斯特剧场爆炸案中有数人死亡。

另据央视报道，英国《卫报》称发生爆炸的体育场正在举行演唱会，警方提示市民远离该场所。英国天空电视台等则披露有人受伤。