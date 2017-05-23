湖南安仁县发现清朝廉政碑 严禁差役扰民

中新网安仁5月23日电 (通讯员 刘娟丽 何文华)经湖南郴州市文史专家考证，发现于安仁县华王乡唐天际将军故居前的“严禁差役碑”是当时的一块廉政碑，“不准召募白役，不准僭用服饰，不准藉票索扰，不准乘轿带夫”字样在碑文上清晰可见。

22日，郴州市文史专家刘专可介绍，碑文的“几不准”折射了当时安仁的社会动荡、不少为官者拉夫派捐假公济私的现状。碑文主要是针对当时买了官而无实质性官职的人所出台的政策，同样也是对为官者行为的一种约束，这块碑可以说是一块廉政碑。

“严禁差役碑”的材质为青石，古碑高60厘米、宽45厘米，从右到左阴刻着楷体繁文。从碑文可见“严禁差役碑”立于咸丰十年(1860年)，从左边的落款“唐大沂派咸丰十年冬合境公立”可推测石碑由唐氏族人所立。

据史料记载，当时太平天国运动刚刚被镇压下去，天地会起义此起彼伏，社会比较动乱。很多捐官借着抵御太平军、天地会的名义行假公济私之实。他们拉虎皮、做大旗，穿着官服、乘坐官轿招摇过市，以官府的名义组织团练，拉夫派捐，毫无节制，到处骚扰百姓，百姓深受其害。

这些问题被地方官府发现后贴出告示，禁止这些行为。而唐氏族人也许受害很深，郑重其事地把这个告示刻在石碑上，立在安仁到耒阳的官道旁，让族人都知晓。

“这块碑是对当时当地历史的一种记录，很有文物价值，值得好好保护下去。”刘专可说。