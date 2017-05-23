泰国中华网 5月21日晚，泰国女歌手、3台主持人WhanWhan Pavarisa举办了33周岁生日Party，主题为“穿越到5世皇时代”。当天的生日趴汇集了圈内圈外亲朋好友，一众明星如：Sririta Jensen、Kwan Usamanee、Namtan Chalita、Mint Chalida、Margie Rasri等也纷纷盛装参与。

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