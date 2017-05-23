前4月出口表现为实现全年出口目标奠定了良好的基调

泰国中华日报5月23日报道 商业部官员认为，前4个月的出口表现为实现全年出口增5%目标奠定了良好的基调，相信这是泰国出口迈入了上升期。

泰国商业部商贸政策和战略办公书主任品差诺小姐认为，多个迹象特别是刚刚过去的4个月出口表现为实现全年出口增5%目标奠定了良好的基调。得益于全球贸易经济增长和需求的提振，泰国4月累计完成168.64亿美元的出口额。

她说，全球贸易迎来上升的同时还刷新了近67个月以来新高，这为全球出口贸易带来了提振。国际石油价格走势也让与其相关周边产品需求和价格出现扩张，比如橡胶制品产业同比扩张54.3%，橡胶产业同比扩张41.1%，塑料产业同比扩张4%。与此同时，农产品及相关产品需求也出现扩张，比如大米和砂糖让保持良好增长势头。

至此，泰今年前4个月累计出口总值733.21亿美元，同比扩大5.7%。这也是出口6年来最高增幅表现，而这也进一步增强了实现全年出口增5%目标的信心。但不管怎样，仍将会持续关注美国贸易政策动向以及美联储加息决定和国际石油价格波动等。

而进口方面，4月份进口总值约为168.08亿美元，同比新增13.4%，至此，今年前4个月累计进口总值692.11亿美元，同比新增5.3%。大部分来自耐用品和原料的进口增长反映出了经济的成长，截止今年前4个月的国际贸易盈余额为41.11亿美元。