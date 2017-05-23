泰国果农：水果出口40%利润流入中国果商口袋

泰国中华日报5月23日报道 “泰国每年超过540亿泰铢的水果出口贸易中，被中间商抽走的利润空间大概在40%。”泰国东南部最大的榴莲种植府之一的桐艾（达叻府）果农协会主席日前表示。他还指出，目前该府80%以上水果分拣打包出口贸易市场都由中国果商控制，长期来说这是一个危险信号。

根据泰国商业部公开释出的资料显示，2016年泰国全年水果出口贸易为546亿泰铢，包括了生鲜、冷冻和冰冻等在内的水果出口，同比高涨22%。而中国则是最大的出口市场，累计出口总额181亿泰铢，占比33%。

桐艾果农协会主席兼当地商会主席乌迪蓬认为，泰国水果出口贸易真实的数据可能远高于次，保守估计应该在700-800亿泰铢，而不是546亿泰铢。因为泰国水果出口非常规的报关通关程序流出量不可小视，估计在200亿泰铢左右。

他说，如果从利润分配占比来看，泰国果农分享的利润空间大约在60%，约合320亿泰铢，而另外40%则流入了中间果商手中，包括了负责在当地收购和分拣包装水果的中间商，既有泰国本地中间商也有来自外国采购商服务的中间商，这其中以来自中国的中间商最多，目前保守估计桐艾从事水果分拣和收购包装的中国中间商控制了80%市场份额。

目前该府共有榴莲、山竹、红毛丹等水果分拣中心100多间，其中70-80%被外国人控制，而这其中又以中国商人最多，估计占到了80%。短期来看外资水果采购商的竞争会推高水果收购价格，给当地果农带来较好的收益，但如果这样的竞争也将会波及到当地的泰国水果采购商，由于资金相对薄弱可能最后因难以获得生存空间而撤离该府。最可怕的情况就是整个水果批发贸易市场都被外国采购贸易商垄断，特别是中国贸易商垄断。

在过去的4-5年间，当地榴莲种植面积出现了3-4倍的增长，去年该府榴莲总产量约为19000吨，果园收购价为每公斤80-90泰铢。而今年预计榴莲总产量在27000-30000吨之间，而果园收购价为每公斤60-70泰铢。运到中国市场以后将会在核算成本后额外提价20-30%。如果是2年前，提价至少在1倍以上。

比邻尖竹汶府当地商会主席春萨透露称，预计今年该府榴莲产量将超过40万吨，而过去的一年产量为30多万吨。他说该府75-80%的榴莲都将出口到中国市场。他说，尽管榴莲市场前景仍喜人，但国外贸易商的加入，长期来说，可能会挤压果农利润。因此，建议政府加快榴莲产品附加值开发扶持和推广力度，确保泰国榴莲仍有不错的增长前景。