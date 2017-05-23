京都念慈菴枇杷润喉糖“金桔柠檬味”首次抵泰应市

香港京都念慈菴大药厂推出的枇杷糖，“金桔柠檬味”最近新货首次抵泰应市。

京都念慈菴枇杷润喉糖“金桔柠檬味”

新货首次抵泰应市 各超市药店有售

泰京翁振和兴药行总代理的香港京都念慈菴大药厂出品之“孝亲图”蜜炼枇杷糖，是采用正地道草本及纯正蜂蜜所制成，历史悠久，畅销中国，美国，加拿大，台湾，香港，东南亚各国，畅销泰国也有十几年，吃后有口皆碑，被誉为男女老少皆宜，润喉，生津，方便随身携带。

最近天气转变，一般人不慎着凉，多患上伤风感冒，而引起咳嗽，喉痛。按念慈菴枇杷糖“孝亲图”，有独特怡人之香味，润喉，生津。

香港京都念慈菴大药厂推出的枇杷糖，“金桔柠檬味”最近新货首次抵泰应市，枇杷金桔柠檬糖采用纯天然精选优质草本植物配以萃取金桔、柠檬精华精心炼制。 独家枇杷草本配方、清凉兹润保护喉咙，清香四溢，唇齿留香。香港京都念慈菴产品品质精良纯正，名扬国际，精心炼制的金桔柠檬糖，美味健康，老少皆宜。

泰京翁振和兴药行总代理的京都念慈菴“孝亲图”草本炼制“原味枇杷润喉糖”及“鸟梅味枇杷润喉糖”润喉爽声、生津止渴。

还有已在泰销售的“原味枇杷润喉糖”：成份:糖、葡萄糖浆、蜂蜜、水、天然植物(枇杷叶、金银花、桔梗)抽出物、枇杷香料、焦糖E150、薄荷。该品采用纯天然植物，配以蜂蜜精心炼制。 独家枇杷原味，清凉润喉。

“鸟梅味枇杷润喉糖”，成份:糖、葡萄糖浆、(乌梅、山楂、洛神花、玫瑰花)抽出物、苹果酸、天然植物(枇杷叶、桔梗等)抽出物、水、纯梅果汁、香料、柠檬酸。该品采用天然植物，配以乌梅、山楂、洛神花、玫瑰花等精心炼制，润喉爽声、生津止渴。

现大批新货抵泰应市，欢迊各大药行电购，用户可就近各药材店，便利店，及附近商场超市购买，全泰药材行均有代售，详情请联系翁振和兴药行总代理。