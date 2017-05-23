电话、网络等新型金融诈骗烦恼呈现逐年增多趋势

泰国中华日报5月23日报道 泰国央行金融服务消费者权益保护中心发布的2016年统计数据显示，市民针对金融机构服务投诉抱怨的案件呈现减少趋势，但来自电话、网络等新型金融诈骗投诉烦恼却呈现逐年增多。

泰国央行金融服务消费者权益保护中心发布的2016年来自消费者投资案件的统计报告数据显示，2016年1月1日至2016年12月31日，该中心累计收到的投诉案件合计46194起，较前一年同比减少了13401起。资料显示，投诉方式包括了，打电话、发邮件、网站留言、写信，当然还有直接上门的情况。

报告指出，过去的一年，市民求助中心咨询最多的问题是有关国债、债券以及信贷，多大42820起，其中投诉案件共有1588起，主要与金融机构提供的服务有关的投诉，同时还希望商银能够降低部分项目的手续费。

报告还指出，尽管有关金融机构的投诉案件仍还有，但总体呈现下降趋势。反倒是咨询、投诉和通报有关的案件呈现逐年增加。据悉去年累计收到1125起相关投诉，在前一年的基础上有所增长。投诉增加主要来自电话诈骗及其他新型诈骗方面的投诉案件，比如，电话向客户推荐低息贷款产品，或者信用卡被他人盗刷等等。

但不管怎样，市民对于上述诈骗行为方式已经有了更深刻的了解和认识，因此并未发生重大上当受骗的案件。

至于交叉销售投诉案件方面，去年共计收到112起。主要是关于银行等金融机构代售保险产品，或是与储蓄产品捆绑的各种其他产品等投诉案件。但类似的案件在央行发布银行工作人员工作指导意见后情况已经有了很大改善。